पूरे दिन मुलायम रहेंगी रोटियां और पराठा! बस आटा गूंथते वक्त मिला लें ये 2 चीजें

क्या आपकी रोटी या पराठा भी थोड़ी देर में सख्त या सूखा हो जाता है और आप इससे बहुत परेशान हैं? अगर हां, तो आज हम आपको बताएंगे कि आटा गूंथते समय कौन-सी 2 चीजें मिलाने से रोटियां और पराठे पूरे दिन नरम और मुलायम बने रहते हैं.

रोटी और पराठा थोड़े ही समय में सख्त ना हों इसके लिए आपको थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने के लिए रख देना चाहिए. (Photo: ITG)

क्या आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो आपको रोटी-पराठा सख्त और सूखा लगता है? अगर हां, तो ये केवल आपके साथ ही नहीं होता है. अक्सर घर में रोटी या पराठा बनाते समय यही परेशानी रहती है. जब रोटी या पराठा सिकता है तो वो सॉफ्ट और मुलायम लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सख्त और सूखा हो जाता है. खासकर जब रोटियां टिफिन में रखनी हों या देर से खाना हो, तो ये समस्या और भी बड़ी लगती है.

लेकिन अब इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप आटे गूंथने वक्त उसमें दो चीजें मिला लें, तो आपकी रोटी और पराठा पूरे दिन सॉफ्ट और स्वादिष्ट रह सकते हैं. इससे आपकी रोटी-पराठे ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगेंगी, बल्कि लंबे समय तक मुलायम भी रहेंगी. चलिए जानते हैं वो दो चीजें क्या हैं, जिन्हें आटे में मिलाकर आप मुलायम रोटी-पराठा बना सकते हैं.

आटा गूंथते समय मिलाएं ये 2 चीजें
अगर आप चाहते हैं कि रोटी या पराठा हमेशा सॉफ्ट और मुलायम रहे तो आपको आटे में 2 छोटी सी और घर की रसोई में आसानी से मिलने वाली चीजें मिलाने की जरूरत है. ये दोनों चीजें ना केवल स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि आटे के टेक्श्चर को भी बेहतर बनाती हैं. इन्हें मिलाने से रोटियां देर तक मुलायम रहती हैं और कभी सूखी या सख्स नहीं होतीं. मुलायम रोटी-पराठा बनाने के लिए आटे में ये दो छोटी-सी चीजें जरूर मिलाएं:

  • एक चुटकी नमक
  • एक चुटकी चीनी

आटा गूंथने का सही तरीका
मुलायम रोटी और पराठा बनाने के लिए जितना जरूरी नमक और चीनी मिलाना है उतना ही जरूरी आटा सही ढंग से गूंथना भी है.  

  • एक परात में गेहूं का आटा लें.
  • अब इसमें थोड़ा सा नमक और एक चुटकी चीनी डालें.
  • इसके बाद धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथें. इस बात का ध्यान रखें कि आटा ना तो ज्यादा टाइट हो और न ही ज्यादा ढीला.
  • गूंथने के बाद आटे को ढककर 10–15 मिनट के लिए आराम दें.
  • आटे को रेस्ट देने से उसमें नमी बनी रहती है और आपकी रोटियां हमेशा ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं.

रोटी सेंकते समय इन बातों का रखें ध्यान
1. रोटी को तवे पर डालने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि तवा ना ज्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज्यादा गरम हो.

2. रोटी को मीडियम आंच पर सेकें.

3. सेंकने के बाद रोटियों को कपड़े में लपेटकर रखें, इससे भाप अंदर रहेगी और रोटी सख्त नहीं होगी.

टिप्स:
अगर आप चाहते हैं कि रोटी-पराठा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बने तो आटा गूंथते समय हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें. अगर चाहें तो थोड़ा सा तेल या घी भी मिला सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि रोटियां बनाते समय बार-बार आटा न सुखाएं. ये छोटी-छोटी बातें रोटी और पराठे दोनों को काफी मुलायम बना देती हैं.

