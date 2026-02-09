Chocolate Swiss Roll Without Oven: बिना ओवन, बिना झंझट..'तवे' पर 5 मिनट में बनाएं चॉकलेट स्विस रोल, बच्चे-बड़े सब हो जाएंगे फैन

Chocolate Swiss Roll Without Oven: बच्चों को चॉकलेट्स और केक खाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में वो अक्सर चॉकलेट्स और केक खरीदने और बनाने की जिद करते हैं. अगर आपके घर में भी बच्चे बार-बार केक या चॉकलेट्स खाने की डिमांड करते हैं और आपके पास ओवन नहीं है, तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए एक ऐसी चॉकलेटी रेसिपी लेकर आए हैं जो बिना ओवन के आसानी से बन जाएगी. जी हां, इस रेसिपी को बनाने के लिए ओवन या माइक्रोवेव की नहीं बल्कि तवे की जरूरत पड़ेगी. ये रेसिपी है चॉकलेट स्विस रोल/चॉकलेट वेफर रोल्स की, जो बनाने में बेहद आसान है और स्वाद में एकदम बाजार जैसे लगते हैं.

ये चॉकलेट स्विस रोल देखने में जितने शानदार हैं, खाने में उतने ही सॉफ्ट, क्रंची और चॉकलेटी होते हैं. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे या खास सामान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये आसानी से घर में मौजूद चीजों से ही तैयार हो जाते है. कुछ ही मिनटों में तवे पर बनने वाले ये स्विस रोल बच्चों को तो खूब पसंद आएंगे ही, साथ ही बड़े भी इसका स्वाद लेकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. तो चलिए, बिना ओवन और बिना झंझट के बनाते हैं चॉकलेट स्विस रोल.

चॉकलेट स्विस रोल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

मैदा – 1 कप

बेकिंग पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – 1 चुटकी

पिसी चीनी – आधा कप

कोको पाउडर – 2 टेबलस्पून

रिफाइंड ऑयल / बटर / घी – 3 टेबलस्पून

गुनगुना दूध – आधा कप

वैनिला एसेंस – 2–3 बूंद (ऑप्शनल)

चॉकलेट स्प्रेड या क्रीम – भरने के लिए

कैसे बनाएं चॉकलेट स्विस रोल का घोल?

चॉकलेट स्विस रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसका घोल बनाना होगा. इसके लिए एक बड़े बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. अब इसमें तेल या बटर डालें और धीरे‑धीरे गुनगुना दूध मिलाते हुए स्मूद घोल तैयार करें.



टिप: ध्यान रखें कि दूध फ्रिज से निकला ठंडा न हो. साथ ही घोल न ज्यादा गाढ़ा हो, न बहुत पतला.



तवे पर रोल कैसे बनाएं?

तवे पर रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन‑स्टिक तवा लें और उसे धीमी आंच पर इतना गरम करें कि हाथ रखने पर जलन न हो. जब तवा गरम हो जाए तब गैस बंद करें और तवे पर एक चम्मच घोल डालकर बहुत पतली परत में फैला दें. अब तवे को दोबारा धीमी आंच पर रखें और करीब 3 मिनट पकने दें. जब रोल के किनारे अपने‑आप छूटने लगें, तो उसे बहुत ध्यान से पलट दें और दूसरी तरफ 30–40 सेकंड तक पकाएं. इसके बाद तुरंत उतार लें.

रोल कैसे करें?

जब आप रोटी जैसी शीट को तवे से उतारें तभी उसे गरम‑गरम ही रोल कर लें. ठंडा होने पर ये टूट सकती है. इसी तरह सारे रोल तैयार करें और ठंडा होने दें.

चॉकलेट फिलिंग से बढ़ाएं स्वाद

जब सारे रोल ठंडे हो जाएं, तो इनके अंदर चॉकलेट स्प्रेड या क्रीम भरें. अगर आपके पास क्रीम रोल मोल्ड नहीं है, तो मोटे कागज से कोन बनाकर भी भर सकते हैं. बिना फिलिंग के भी ये रोल खाने में काफी टेस्टी लगते हैं.

