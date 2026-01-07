1.75 लाख के चाकू से सब्जियां काटते हैं शेफ रणवीर, खुद बताई 18वीं सदी के Knife की खासियत

मशहूर सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार (Ranveer brar) अपनी बेहतरीन कुकिंग और उनके पीछे की कहानियों के लिए जाने जाते हैं. लखनऊ की गलियों से लेकर इंटरनेशनल किचन तक का सफर तय करने वाले रणवीर कई कुकिंग शोज को भी जज कर चुके हैं. वह सोशल मीडिया पर कुकिंग के वीडियोज भी शेयर करते रहते हैं. कुछ समय पहले जब वह 'द कपिल शर्मा शो' में आए थे तो बातचीत के दौरान सामने आया था कि रणवीर अपने किचन में जिस खास चाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत करीब 1.75 लाख रुपये है. रणवीर ने इस चाकू की खासियत भी बताई थी. तो आइए जानते हैं.

क्या है चाकू की खासियत

रणवीर बरार से जब अर्चना पूरन सिंह ने शो में पूछा कि आखिर इस चाकू में क्या स्पेशल है तो उन्होंने बताया, 'जैसे लोगों के अपने-अपने शौक होते हैं. किसी को घड़ियों का होता है किसी को किसी दूसरी चीज का होता है. अब हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं. हम तो बावर्ची हैं तो मतलब एक ही चीज आती है कि चाकू अच्छा मिल जाए.'

'इस चाकू की खास बात ये है कि ये 18वीं सदी की समुराई तलवार का एक पार्ट है और उससे ही इसे बनाया हुआ है. इसके साथ में सर्टिफिकेट आया है और पूरी फैमिली की हिस्ट्री भी आई है.'

'अब जब आप उस चाकू को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इतिहास के एक हिस्से को पकड़े हुए हैं या उसे महसूस कर रहे हैं. तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है. मैं कभी-कभी उस चाकू को यूज भी करता हूं.'

कैसी होती थीं 18वीं सदी की समुराई तलवार

रणवीर का चाकू कौन सी समुराई से बना है इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने जैसा बताया कि 18वीं सदी की समुराई से उनका चाकू बना है तो हम उस समय की समुराई की खासियत बता देते हैं.



Minikatana.com के मुताबिक, 18वीं सदी (एडो काल, 1603-1868) की समुराई तलवारें मुख्य रूप से कटाना होती थीं जो घुमावदार, एक धारी वाली ब्लेड वाली मजबूत और क्रिएटिव स्वॉर्ड होती थीं. जब युद्ध बंद हो गए तो इन तलवारों को अधिक सजावटी रूप दिया गया था. इनको बनाने की प्रोसेस और डिजाइन ने इन्हें असाधारण रूप से तेज और टिकाऊ बनाया था.

समुराई की ब्लेड की लंबाई आमतौर पर 60-80 सेमी होती थी जो एक तरफ तेज धार वाली और हल्की घुमावदार होती थी. इसकी समुराई की शैली Shinogi-zukuri होती थी. डिफरेंशियल हार्डनिंग से टेम्पर लाइन बनती थी जो ब्लेड को कठोर धार और लचीलापन प्रदान करती थी. तामाहागाने स्टील को बार-बार मोड़कर शुद्ध किया जाता था.

