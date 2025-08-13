कम करना है वजन? इन 7 हाई प्रोटीन रेसिपी को करें अपने ब्रेकफास्ट में शामिल

प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. प्रोटीन हमारे बालों, नाखून, हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. साथ ही ये वेट लॉस में भी मददगार साबित होता है. आज हम आपको प्रोटीन से भरपूर सात प्रकार के नाश्ते बताए गए हैं जो आसान, पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर हैं, जिन्हें आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये रेसिपीज इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल की हैं, जिससे वजन कम करते हुए भी आप स्वादिष्ट और हेल्दी चीजें खा सकते हैं.

पहली रेसिपी- मूंग दाल बेस्ड पैनकेक (स्पाइडर) मूंग दाल को पानी में भिगोकर पीसकर इसमें मसाले, सब्जियां (टमाटर, कैप्सिकम, गाजर) और हल्दी, हींग जैसी चीजें डालकर मिक्स किया जाता है. मस्टर्ड ऑयल में तवे पर डाला जाता है और दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाया जाता है. इसे पुदीने या इमली की चटनी के साथ परोसा जा सकता है. यह नाश्ता प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है.

दूसरी रेसिपी- पोहा रायता के साथ पोहे को धोकर अच्छी तरह पानी निकालकर, सरसों का तेल, जीरा, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और उबले हुए चने डालकर पकाया जाता है. इसमें मसाले, धनिया और नींबू का रस मिलाकर बनाया जाता है. यह हल्का, तरोताजा और पौष्टिक नाश्ता है.

तीसरी रेसिपी- मूंग दाल और उड़द की दाल से बनी पैनकेक/चिल्ला मूंग दाल और उड़द दाल को भिगोकर पीसकर उसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक डालकर बैटर तैयार किया जाता है. तवे पर हल्का सा तेल लगाकर दोनों तरफ से पका कर गरमागरम परोसा जाता है. यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है.

चौथी रेसिपी- पनीर पराठा मल्टीग्रेन आटे से पराठा बनाया जाता है, जिसमें भुने हुए मटर, मसाले और क्रश किया हुआ पनीर स्टफिंग के रूप में डाला जाता है. पराठे को तवे पर पकाया जाता है, आप चाहे तो बिना तेल के भी बना सकते हैं. यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा कॉम्बिनेशन है.

पांचवी रेसिपी- वेजिटेबल कटलेट सब्जियों को उबालकर, भुना हुआ बेसन और मसाले मिलाकर कटलेट का मिश्रण बनाया जाता है. तवे पर हल्का तेल लगाकर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है. यह एक पौष्टिक और हेल्दी स्नैक ऑप्शन है जो ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है.

छठी रेसिपी- बेसन और पनीर का चीला (पैनकेक) बेसन को मसालों के साथ मिक्स करके कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ग्रेट किया हुआ पनीर और धनिया डालकर मिश्रण तैयार किया जाता है. तवे पर तेल लगाकर पतला चीला बनाया जाता है, जो प्रोटीन से भरपूर होता है और वजन कंट्रोल करने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है.

सातवीं रेसिपी- मिस्सी रोटी रात की बची हुई दाल (जैसे मूंग दाल, उड़द दाल) को बेसन और मसालों के साथ मिलाकर आटा गूथा जाता है. इसे तवे पर पकाया जाता है और दही या अचार के साथ खाया जाता है. यह भी एक हेल्दी और प्रोटीन रिच कॉम्बिनेशन है.

