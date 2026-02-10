गधी के दूध से बनता है दुनिया का सबसे महंगा पनीर... सेहत के लिए वरदान! जानें कीमत

पनीर खाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है. कोई मलाई पनीर पसंद करता है, कोई बिना फैट वाला तो किसी को टोफू पसंद आता है. कारण है कि पनीर प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है. मार्केट में पनीर की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का पनीर भी 400 से 600 रुपये किलो के बीच आ जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पनीर के बारे में सुना है जिसकी कीमत 'सोने' के बराबर हो. ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में एक ऐसा पनीर भी है जिसके 1 किलो की कीमत में आप एक शानदार विदेश ट्रिप करके आ सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है. तो आइए इस पनीर की खासियत भी जान लीजिए.

गधी के दूध से बनने वाला पनीर

Food Republic के मुताबिक, इस खास पनीर का नाम 'पुले पनीर' (Pule Cheese) है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर माना जाता है. जानकारी के मुताबिक, एक गधी मुश्किल से दिनभर में 300 से 500 मिली दूध देती है. जबकि 1 किलो पुले पनीर बनाने के लिए करीब 25 लीटर दूध की जरूरत होती है.



यही कारण है कि इसकी कीमत इतनी अधिक होती है. जिन लोगों ने इस पनीर को खाया है उनके मुताबिक, इस पनीर का टेस्ट मलाईदार और हल्का मीठा होता है.

कहां बनता है ये पनीर?

सर्बिया (यूरोप) में स्थित जासाविका स्पेशल नेचर रिजर्व (Zasavica Special Nature Reserve) में यह पनीर बनाया जाता है क्योंकि वहां पर बाल्कन नस्ल की गधियां पाली जाती हैं. ये गधियां काफी यूनीक होती हैं क्योंकि इनका दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

ये गधी केवल 6 महीने तक दूध देती हैं और उससे कम से कम 1 साल तक दोबारा दूध नहीं निकाला जा सकता जिसके कारण सर्बिया में सालाना लगभग 49.9 किलो से 69.8 किलो दूध ही उत्पादित होता है.

गधी का दूध अकेला चीज नहीं बन पाता क्योंकि उसमें कैसीन कम होता है इसलिए उसमें बकरी दूध मिलाया जाता है. पुले पनीर में 60 प्रतिशत गधी का दूध और 40 प्रतिशत बकरी का दूध होता है.

पनीर के फायदे

PuleCheese.net पर दी गई जानकारी के मुताबिक, गधी के दूध में विटामिन C, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यही वजह है कि इसे कई जगह इम्यूनिटी बूस्टर और स्किन के लिए अच्छा माना जाता है. हालांकि पुले पनीर का प्रोडक्शन काफी कम होता है लेकिन इसकी डिमांड यूरोप और मिडिल ईस्ट में काफी अधिक है.

कई लग्जरी और 7 स्टार होटल्स में इसे स्पेशल गॉरमेट डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है और वहीं सर्बिया में इसे देश की प्रीमियम 'फूड आइडेंटिटी' के रूप में देखा जाता है.



पुले चीज का बेस गधी का दूध है जो गाय के दूध की तुलना में आसानी से पच जाता है और हल्के लैक्टोज इनटोलरेंस वाले लोगों को भी आसानी से पच जाता है. इसमें बायोएक्टिव प्रोटीन होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम पहुंचाते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं.

पनीर की कीमत

2026 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, पुले चीज की कीमत लगभग ₹90,000-₹95,000 रुपये (€1,000 प्रति किलो) है. हालांकि इसकी कीमत लगभग ₹1.10 लाख ($1,300) तक पहुंच चुकी हैं.

