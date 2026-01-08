scorecardresearch
 
सर्दियों की रात में पीकर सोएं 'बेसन शीरा', सर्दी-खांसी होगी दूर और आएगी सुकून की नींद! बनाना भी है बेहद आसान

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और सर्दी-खांसी से बचने के लिए 'बेसन शीरा' या 'सुडका' एक बेहतरीन ट्रेडिशनल ड्रिंक है. बेसन से बना बेसन शीरा न केवल इम्युनिटी बढ़ाता है, बल्कि रात में पीने से थकान दूर कर गहरी नींद लाने में भी मदद करता है.

अच्छी नींद के लिए रात को दूध पीना चाहिए. (PHOTO:ITG)
Winter Special Besan Ka Sheera: कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं. ताकि उनके शरीर को भरपूर गर्माहट मिले, शरीर को गर्म रखना सर्दी के मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है. सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और खुद को बीमारियों से दूर रखने के लिए अपनी सही डाइट के साथ विंटर स्पेशल ड्रिंक्स भी पीना जरूरी होता है. 

सर्दियों में पिएं 'सुडका'

ठंड की वजह से रात में चैन की नींद नहीं आती हैं, तो आप पंजाबियों की इस ट्रेडिशनल ड्रिंक  'सुडका' को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए. रोजाना रात को सोने से पहले बस आप इस ड्रिंक को पी लीजिए, जिसके बाद आप बच्चों की तरह चैन की नींद सो जाएंगे. पंजाबियों में खासतौर पर इस ड्रिंक को सर्दियों के सीजन में बनाया जाता है, जो चैन की नींद के साथ-साथ सर्दी-खांसी से भी बचाने में भी बहुत मदद करती है. 

 क्यों सर्दी में पीते हैं  'बेसन शीरा' या  'सुडका'

बेसन दूधी को ही  'सुडका' और 'बेसन शीरा' कहा जाता है, जिसे दादी-नानी अपने जमाने से पीती आ रही हैं. ठंड आते ही पंजाबी घरों में आज भी  'सुडका' हर रात पिया जाता है, क्योंकि इससे अच्छी नींद आती है और यह शरीर को भी गर्माहट देता है. यह हमें खांसी-जुकाम और सर्दी से भी बचाकर रखता है. 

'बेसन शीरा' बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • बेसन
  • हल्दी
  • काली मिर्च 
  • अदरक 
  • दूध

कैसे बनाएं 'बेसन शीरा'

  • एक पैन में धीमी आंच पर 1 छोटा चम्मच घी गरम करें.
  • इसमें काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच बेसन डालकर मिलाएं.
  • इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच सूखा अदरक पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें, फिर कुछ सूखे मेवे डालें.
  • 2 कप दूध डालें और चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं.
  •  2-3 बार उबाल आने दें, फिर गैस बंद कर दें.
  •  1.5 बड़े चम्मच गुड़ पाउडर मिलाएं.
  •  फिर सोने से पहले गरमागरम परोसें.

बेसन शीरा पीने के फायदे 

भारतीय रसोई में बेसन सिर्फ पकौड़े या मिठाइयों तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में बेसन से बना शीरा एक ऐसा देसी हेल्थ ड्रिंक माना जाता है, जो शरीर को ताकत देने, कमजोरी दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. खासकर सर्दियों में इसे पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है.

शरीर को मिलती है तुरंत एनर्जी

बेसन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, शीरा पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है.

इम्यूनिटी होती है मजबूत

इसमें मौजूद आयरन, जिंक और जरूरी पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बदलते मौसम में सर्दी-खांसी से बचाने में मदद करता है.

वजन बढ़ाने में मददगार

जो लोग दुबले-पतले हैं और हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेसन शीरा अच्छा ऑप्शन है, यह शरीर को पोषण देता है और मसल्स को मजबूत करता है.

डाइजेशन को रखे दुरुस्त

गुनगुना बेसन शीरा पीने से पेट साफ रहता है, गैस और कब्ज की समस्या कम होती है.

 


 

