Wheat Vs Bajra Roti: बाजरे या गेहूं की रोटी, किसे खाने से घटेगा वजन और रहेंगे हेल्दी?

रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में रोज खाई जाती है. लेकिन जब गेहूं की रोटी और बाजरे की रोटी में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से ज्यादा हेल्दी कौन-सी है. गेहूं की रोटी हल्की होती है, आसानी से पच जाती है. वहीं बाजरे की रोटी में फाइबर, प्रोटीन और आयरन ज्यादा होता है, जिस वजह से यह वजन घटाने और लंबे समय तक एनर्जी देने में मदद करती है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना खाने के लिए कौन सी रोटी बेहतर है और क्यों.

फाइबर के मामले में

बाजरे की एक रोटी में गेहूं की रोटी की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है. जहां गेहूं की रोटी में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर होता है, वहीं बाजरे की रोटी में लगभग 3.2 ग्राम फाइबर पाया जाता है. ज्यादा फाइबर होने की वजह से पेट देर तक भरा रहता है और खाना धीरे-धीरे पचता है. इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता.

प्रोटीन के मामले में

एक बाजरे की रोटी में लगभग 3.3 ग्राम प्रोटीन होता है जबकि गेहूं की रोटी में लगभग 2.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यानी बाजरे की रोटी में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है. प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की टूट-फूट को ठीक करने, मसल्स मजबूत करने और हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है.

आयरन के मामले में

बाजरे की रोटी में आयरन की मात्रा भी ज्यादा होती है. एक बाजरे की रोटी में लगभग 2.1 mg आयरन होता है जबकि गेहूं की रोटी में लगभग 1.1 mg आयरन पाया जाता है. आयरन शरीर में खून की कमी (एनीमिया) से बचाता है और पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है जिससे थकान कम महसूस होती है.

कार्ब्स किसमें कम होते हैं

एक गेहूं की रोटी में लगभग 15.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जबकि एक बाजरे की रोटी में लगभग 19.1 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं. जो लोग लो-कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या कार्ब्स कम करना चाहते हैं उनके लिए गेहूं की रोटी बेहतर ऑप्शन हो सकती है.

किसे साल भर खा सकते हैं

गेहूं की रोटी पूरे साल खाई जा सकती है. वहीं बाजरे की रोटी को गर्मियों में कम खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. यही वजह है कि बाजरे की रोटी सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है.

बाजरे और गेहूं, दोनों ही रोटियां हेल्दी हैं. ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अपनी जरूरत, मौसम और सेहत को ध्यान में रखते हुए दोनों को बारी-बारी से डाइट में शामिल करें ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें.

