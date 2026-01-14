गेहूं के आटे की जगह सर्दियों में खाएं इन 3 अनाज की रोटियां, आसानी से घटा सकेंगे वजन!

Healthy Grains For Weight Loss: सर्दियों का मौसम स्वाद और सेहत दोनों के लिए खास होता है, लेकिन इसी मौसम में फिजिकल एक्टिविटी कम होने और खान-पान बढ़ने की वजह से वजन और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है. उत्तरी भारत के घरों में 'गेहूं' सबसे ज्यादा खाया जाता है, लेकिन मॉर्डन स्टडी बताते हैं कि रिफाइंड गेहूं का अधिक सेवन मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है.

अगर आप इस सर्दी में डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं और जिद्दी मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद और आधुनिक साइंस दोनों ही 'मिलेट्स' यानी मोटे अनाजों को अपनाने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं उन 3 अनाजों के बारे में जो सर्दियों में आपकी सेहत का कायाकल्प कर सकते हैं.

वजन घटाने के लिए खाना शुरू करें ये अनाज

बाजरा

ठंड के मौसम में बाजरा खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. यह न केवल शरीर को अंदरूनी गर्मी देता है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और आयरन एनीमिया यानी खून की कमी से भी बचाते हैं. 'इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स' (ICRISAT) द्वारा किए गए एक मेटा एनालाइज में पाया गया कि बाजरा जैसे मोटे अनाज न केवल टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम करते हैं, बल्कि जो लोग पहले से डायबिटिक हैं, उनके HbA1c लेवल में 12 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई. इसका हाई फाइबर कंटेंट पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं.

रागी

रागी में कैल्शियम की मात्रा दूध से भी तीन गुना अधिक होती है. वजन घटाने वालों के लिए रागी किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा न के बराबर होती है. 'जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी' में पब्लिश स्टडी के अनुसार, रागी में हाई लेवल में पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं, जो स्टार्च के डाइजेशन की स्पीड को स्लो कर देते हैं. इससे खाने के बाद शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता. साथ ही, रागी में मौजूद 'मेथियोनिन' और 'लेसिथिन' जैसे अमीनो एसिड लिवर से एकस्ट्रा फैट को हटाने में मदद करते हैं, जिससे पेट की चर्बी तेजी से घटती है.

ज्वार

ज्वार एक ऐसा अनाज है जो डाइजेशन में बहुत हल्का होता है लेकिन एनर्जी से भरपूर होता है. यह पूरी तरह से ग्लूटेन-फ्री है, जिससे उन लोगों को खासतौर फायदा होता है जिन्हें गेहूं से पेट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या होती है. 'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' की एक स्टडी के मुताबिक, ज्वार के छिलके में '3-डीऑक्सीएंथोसायनिडिन्स' नाम का एक दुर्लभ एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह एंटीऑक्सीडेंट न केवल शरीर में सूजन को कम करता है, बल्कि कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में भी मदद करता है.

