'तारक मेहता..' के अब्दुल ने बताई सोडा बनाने की सीक्रेट रेसिपी! जेठालाल-भिड़े के साथ पूरी पुरुष मंडली पीती है रोज

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (TMKOC) काफी फेमस सीरियल है और काफी सारे लोग उसे देखना पसंद करते हैं. 28 जुलाई 2008 से शुरू हुए इस शो को 17 साल से अधिक हो चुके हैं. शो में गोकुलधाम सोसाइटी का हर सदस्य खास है लेकिन 'अब्दुल' का भी इस शो में काफी अहम रोल है. आपने देखा होगा पुरुष मंडली रोजाना रात में अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने जाती है. अक्सर लोगों के मन में सवाल होता होगा कि क्या शूटिंग के दौरान सभी लोग सोडा पीते हैं या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है.

एक पॉडकास्ट में शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले एक्टर शरद सांकला ने इसके पीछे की सच्चाई बताई है और साथ ही बताया है कि वो कैसे ये सीक्रेट सोडा बनाते हैं.

क्या एक्टर्स सच में पीते हैं सोडा?

आपने देखा होगा अक्सर सीरियल्स में खाने-पीने की चीजें सिर्फ दिखावे के लिए प्रयोग होती आई हैं लेकिन शो के अब्दुल ने बताया कि गोकुलधाम में सोडा शॉप पर जो सोडा बनाया जाता है और वो असली होता है और शूटिंग के दौरान जेठालाल, भिड़े सर, मेहता साहब और पूरी टोली वही सोडा पीती है. सोडा एक्टिंग का हिस्सा तो है लेकिन वो पूरी तरह असली है. हर बार सारे लोग वो सोडा पीते हैं.

गोकुलधाम वाला सोडा बनाने का तरीका

पॉडकास्ट के दौरान जब शरद से पूछा गया कि वह सोडा कैसे तैयार करते हैं तो उन्होंने अपने सोडा की रेसिपी भी बताई. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा देसी स्टाइल में सोडा बनाता हूं. सबसे पहले गिलास में मसाला डाला जाता है, फिर उसमें ताजा नींबू निचोड़ा जाता है. इसके बाद चिल्ड सोडा डालकर उसे तेजी से हिलाया जाता है. सोडा तैयार है'

शरद ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'दुनिया को मालूम है कि ये अब्दुल भाई का हाथ है, इसलिए उसमें थोड़ा प्यार भी मिल जाता है.'

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है सोडा

सोडा पीना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है. यदि अच्छे से बनाया जाए तो इसके कई फायदे हो सकते हैं. जैसे:

नींबू और मसाले वाला सोडा खाने के बाद पेट को हल्का करने और डाइजेशन सुधारने में मदद करता है.

सोडे में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नींबू का मिश्रण पेट की गैस और एसिडिटी को कम करने में करता है.

गर्मियों के मौसम में नींबू सोडा शरीर को तुरंत इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है और सुस्ती दूर करता है.

नींबू एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है.

