Soya Vs Paneer: तेजी से वजन घटाने के लिए क्या है बेस्ट? शाकाहारी लोग आज से ही खाना कर दें शुरू

Soya Vs Paneer: सर्दियों में लोग खासतौर पर खाने में उन चीजों को शामिल करते हैं, जो एनर्जी देते हैं. ठंड के मौसम में बॉडी में एनर्जी बनाए रखना बहुत अहम होता है, ऐसे में प्रोटीन इस सीजन में अधिक जरूरी हो जाता है. जो लोग मांस-मछली नहीं खाते हैं, वो सीधे पनीर और सोया को अपनी रोजाना की जरूरत के लिए डाइट में शामिल करते हैं. मगर ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि पनीर और सोया चंक्स में से किसे खाने से अधिक प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन के लिए इन दोनों में से बेहतर सोर्स कौन-सा है.
प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए लोग खाने में पनीर और सोया चंक्स को शामिल करते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही भरपूर प्रोटीन मिलता है. मगर पनीर की तुलना में सोया चंक्स में अधिक प्रोटीन होता है. यही वजह है कि जिम जाने वाले लोग अक्सर खाने में सोया चंक्स अधिक लेते हैं. पनीर से सोया चंक्स में अधिक प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन सोर्स के मामले में वो अधिक बेहतर हैं.
अगर सिर्फ प्रोटीन की मात्रा देखें तो 100 ग्राम सोया चंक्स में करीबन 52 ग्राम प्रोटीन होता है. जबकि 100 ग्राम पनीर में लगभग 18–20 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है. इस लिहाज से हाई-प्रोटीन डाइट वालों के लिए सोया ज्यादा फायदेमंद है.
पनीर में प्रोटीन के साथ-साथ फैट की मात्रा भी ज्यादा होती है, खासकर फुल-फैट पनीर में फैट अधिक होता है. पनीर वजन बढ़ाने वालों के लिए अच्छा है, जबकि सोया चंक्स लो-फैट और हाई-प्रोटीन देने वाला होता है. इसलिए इसे वेट लॉस करने वालों के लिए शानदार माना जाता है.
पनीर आमतौर पर आसानी से पच जाता है और सर्दियों में शरीर को गर्मी भी देता है. वहीं सोया कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग की समस्या दे सकता है, खासकर अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए. कमजोर डाइजेशन वालों को सोया सीमित मात्रा में लेना चाहिए.
जिम जाने वाले या मसल्स बनाने वाले लोगों के लिए सोया एक अच्छा प्लांट-बेस्ड प्रोटीन सोर्स है.इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स मसल रिकवरी में मदद करते हैं. हालांकि पनीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों और मसल्स दोनों के लिए फायदेमंद हैं.
पनीर स्वाद में ज्यादा पसंद किया जाता है और इसे सब्जी, पराठा, सलाद जैसे कई तरीकों से खाया जा सकता है. सोया चंक्स को सही तरीके से पकाया जाए तो यह भी टेस्टी हो सकता है, लेकिन हर किसी को इसका स्वाद पसंद नहीं आता.
अगर आप वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स फूड की तलाश में हैं तो आपके लिए सोया चंक्स एकदम परफेक्ट है. आप इसकी भूजिया, सब्जी बनाकर खा सकते हैं. सोया चंक्स खाने से प्रोटीन की कमी पूरी होगी, मसल्स बनेंगे और वजन भी तेजी से घटाने में यह आपकी मदद करेगा.