पेट के भारीपन से हैं परेशान, घर पर बनाकर पिएं सोहा अली खान का बताया ग्रीन जूस, मिलेगा तुरंत आराम!

Healthy Green Juice: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. करीना कपूर की ननद सोशल मीडिया पर फिटनेस और ब्यूटी टिप्स फैंस के साथ अक्सर शेयर करती रहती हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. 47 की उम्र में सोहा काफी फिट हैं और उनको देखकर उनकी उम्र का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है.

सोहा ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो पर एक हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी शेयर की है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद हैं. सोहा ने वीडियो के कैप्शन में बताया है कि यह कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं है बल्कि यह हमारी गट हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस और एनर्जी के लिए बेस्ट है. इस जूस को आप नाश्ते के बाद और लंच से पहले पीते हैं तो आपको पेट में सूजन की समस्या से राहत मिलती है और दिनभर आप एनर्जी से भरे रहते हैं.

घर पर ऐसे बनाए हेल्दी ग्रीन जूस

आधी गाजर

आधा खीरा

अजवाइन की 2 डंडियां

चौथाई कप नारियल पानी

डेढ़ छोटी चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए)

ड्रैगन फ्रूट का छोटा टुकड़ा (कटा हुआ)

थोड़ा सा ताजा कद्दूकस किया अदरक

थोड़ी सी धनिया पत्ती

मूंग की अंकुरित दाल (एक मुट्ठी, हल्की उबली हुई)

डेढ़ छोटी चम्मच भांग के बीज

एक मुट्ठी बेबी ग्रीन्स / सलाद पत्ता / माइक्रोग्रीन्स (इनमें से कोई भी, बदल-बदलकर)

इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लें. अगर आपको गाढ़ा जूस पंसद है तो आप इसे ऐसे ही पी लें. लेकिन आपको पतला जूस पीना अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा-सा नारियल पानी मिला सकते हैं.

इस जूस को कब पिएं?

सोहा अली खान ने आगे बताया कि वो इसे आमतौर पर नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले लेती हैं और उनको लगता है कि यह डाइजेशन, हार्मोन बैलेंस और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

जूस को पीने के फायदे

खासकर जब आपको सुबह भारीपन या सुस्ती महसूस होती है तो इस ग्रीन को जूस को पीने से आपको राहत मिलेगी.हाइड्रेशन, फाइबर, मिनरल्स और सूजन कम करने वाले तत्व इस जूस में मौजूद होते हैं जो शरीर को अपना काम करने में मदद करते हैं.

इस ड्रिंक में मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी है और सब हमारी घर की रसोई में ही मौजूद होते हैं. हालांकि उसके बावजूद किसी भी नई चीज को पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग होता है और सबको एक जैसी चीजें सूट नहीं करती है.





