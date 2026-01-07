Curd In Winter: सर्दियों में दही खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए पूरा सच

सर्दियों के मौसम में खानपान को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इन्हीं में से एक सवाल दही को लेकर भी है. दही हमें गर्मियों में तो बहुत पसंद होता है लेकिन जैसे ही सर्दी आती है कई लोग इसे खाना बंद कर देते हैं.

आमतौर पर माना जाता है कि सर्दियों में दही खाने से सर्दी, जुकाम या गले में खराश हो सकती है. लेकिन क्या दही वाकई सेहत के लिए नुकसानदायक है या फिर इसको लेकर एक आम धारणा बन गई है कि ठंड है इसलिए दही नहीं खाना चाहिए. आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों में दही खाने के क्या फायदे हैं और इसे खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

पोषण से भरपूर दही

दही में कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और बी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत रखने, नर्वस सिस्टम को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं. सर्दियों में जब लोग कम बाहर निकलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है ऐसे में इसे खाने से शरीर एक्टिव बना रहता है.

गट हेल्थ बेहतर रहता है

दही फर्मेंटेड होता है इसमें हेल्दी बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करते हैं. सर्दियों में इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में अगर डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो तो शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के बैक्टीरिया का बैलेंस बनाए रखते हैं और सर्दियों की आम बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं. सर्दियों में सर्दी-जुकाम और फ्लू का खतरा ज्यादा रहता है, ऐसे में मजबूत इम्यूनिटी बहुत जरूरी होती है. रोजाना दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसमी बीमारियों का खतरा कम रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों में अगर दही को सही तरीके और सही मात्रा में खाया जाए तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है. लेकिन कभी भी ज्यादा खट्टा या बासी दही नहीं खाना चाहिए.

दही को ठंड के मौसम में हमेशा रूम टेंपरेचर पर ही खाना चाहिए और फ्रिज से निकालकर तुरंत खाने से बचना चाहिए क्योंकि ठंडा दही गले में खराश या कफ की समस्या बढ़ा सकता है. वहीं, जिन लोगों को सांस की समस्याएं हैं उन्हें शाम 5 बजे के बाद दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बलगम बढ़ सकता है, खासकर एलर्जी या अस्थमा वाले लोगों में.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

