Poha VS Upma VS Omelette: पोहा, उपमा या ऑमलेट: सुबह के नाश्ते में क्या है सबसे हेल्दी?

Poha VS Upma VS Omelette: हेल्दी और फिट रहने के लिए सुबह का नाश्ता सही होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि भारतीय घरों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पोहा, उपमा या ऑमलेट में से किसे रोजाना खाना चाहिए और क्यों.

पोहा, उपमा और ऑमलेट सुबह नाश्ते में क्या खाएं (Photo- getty & Pixabay image)
सुबह का नाश्ता न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है,  बल्कि पूरे दिन की एक्टिविटी, ध्यान और मूड पर भी असर डालता है. भारतीय घरों में नाश्ते के तौर पर पोहा, उपमा और ऑमलेट सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इन तीनों में से कौन-सा नाश्ता सबसे ज्यादा हेल्दी है और सुबह किसे खाना ज्यादा बेहतर होगा.

पोहा
पोहा हल्का होता है और आसानी से पच जाता है इसलिए यह उन लोगों का फेवरेट है जो दिन की शुरुआत में हल्का खाना पसंद करते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को जल्दी एनर्जी देता है. अगर इसमें मूंगफली और सब्जियां डाल दी जाएं तो यह हेल्दी फैट्स, फाइबर और थोड़ा प्रोटीन भी देता है.

उपमा
सूजी से बना उपमा उन लोगों का फेवरेट है जिन्हें ऐसा नाश्ता चाहिए जो पेट को लंबे समय तक भरा रखे. यह धीरे-धीरे एनर्जी देती है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इसे अक्सर सब्जियां डालकर बनाया जाता है जो डाइजेशन में मदद करता है. लेकिन उपमा बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि इसमें तेल का इस्तेमाल कम किया गया हो.
 
ऑमलेट
ऑमलेट प्रोटीन से भरपूर होता है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें प्रोटीन से भरपूर ऐसा नाश्ता चाहिए जो वजन को कंट्रोल रखने, मसल्स बनाने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. ऑमलेट में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, इसलिए इसे ब्रेड या थोड़े फल के साथ खाना ज्यादा बेहतर होता है.

कौन सा नाश्ता सबसे हेल्दी है?
पोहा, उपमा और ऑमलेट तीनों ही हेल्दी नाश्ता है. जहां पोहा हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, वहीं उपमा पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ऑमलेट प्रोटीन से भरपूर होता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप तीनों को ही बदल-बदलकर अपने नाश्ते में शामिल करें ताकि आपका नाश्ता हेल्दी, टेस्टी और पौष्टिक रहे.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

