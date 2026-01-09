Makar Sankranti Special: घर पर बनाएं रणवीर बरार स्टाइल तिल-मूंगलफली की चिक्की, भूल जाएंगे बाजार का स्वाद

सर्दियों में और खासकर मकर संक्रांति के मौके पर तिल और मूंगफली की चिक्की खूब खाई जाती है. तिल, मूंगफली और गुड़ से बनीं चिक्की क्रंच और मिठास दोनों का भरपूर स्वाद देती है. लेकिन आमतौर पर सभी लोग इसे बाजार से ही खरीदते हैं. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ समय पहले टेस्टी चिक्की की रेसिपी शेयर की थी. अगर आपने इसे जान लिया तो आसानी से घर में आप भी टेस्टी चिक्की तैयार कर सकते हैं.

रणबीर ब्रार स्टाइल चिक्की के बनाने का तरीका

चिक्की के लिए हमेशा ताजे गुड़ का इस्तेमाल करें. रणवीर बरार गुड़ की चाशनी में सौंफ भी डालते हैं. इससे गुड़ का जायका बढ़ जाता है. रणवीर बरार गुड़ में हल्का सा नमक डालने की भी सलाह देते हैं ताकि उसका टेस्ट बैलेंस रहे.

सफेद तिल: 2 कप

गुड़ (कटा हुआ): 1.5 कप

घी: 2 बड़े चम्मच

मूंगफली: (2 कप)

सोंठ पाउडर : छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

इसके लिए पहले एक कड़ाही में धीमी आंच पर तिल को हल्का सा देसी घी डालकर भून लें. जब तिल फूल जाएं और चटकने लगें तो उन्हें निकाल कर ठंडा कर लें. इसी तरह मूंगफली को भी रोस्ट कर लें.

अब इसी कड़ाही में घी गरम करें और गुड़ डालें. धीमी आंच पर गुड़ को पिघलाएं. जब गुड़ में झाग आने लगे तो पानी टेस्ट करें. अब गुड़ की बूंदें पानी में डालें. अगर गुड़ की छोटी बॉल जैसी बन जाए तो समझ जाएं कि चाशनी तैयार है.

अब इसमें भुने हुए तिल और मूंगफली डाल दें और इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर बटर पेपर पर पूरे मिश्रण को फैलाकर डाल दें. इसे शेप देते हुए काट लें. अगर ये ठंडी हो गई तो कटेगी नहीं. इसलिए इसे गर्मागरम ही काटना चाहिए.

