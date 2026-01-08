scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: ना जलेंगे, ना होंगे टाइट... रणवीर ब्रार स्टाइल में बनाएं मुंह में घुलने वाले तिल के लड्डू

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है. इस मौके पर तिल के लड्डू बनाने का रिवाज है लेकिन तिल के लड्डू बनाना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल काम होता है. ऐसे में हम आपके लिए शेफ रणवीर ब्रार की स्पेशल तिल के लड्डुओं की रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप आसानी से हलवाई स्टाइल लड्डू बना सकते हैं.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर बनाएं तिल के लड्डू (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर बनाएं तिल के लड्डू (Photo: ITG)

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा. इस पावन पर्व पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाने और खाने की परंपरा सदियों पुरानी है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं. यहां हम आपको इसके पीछे का कारण और इसके फायदे भी बता रहे हैं. साथ ही मशहूर शेफ रणबीर ब्रार अपने यूट्यूब चैनल पर तिल के लड्डुओं की रेसिपी बताई है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से बना सकते हैं.

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हैं तिल के लड्डू

मकर संक्रांति का त्योहार कड़ाके की ठंड के समय आता है. जबकि तिल की तासीर गर्म होती है और गुड़ भी शरीर में गर्मी पैदा करता है, इन दोनों का मिश्रण सर्दियों में शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है. तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में हमारी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर संक्रांति पर इन गलतियों से बचें
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ये लापरवाही पड़ सकती है भारी, सूर्य देवता हो जाते हैं नाराज
मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान का अवसर
मकर संक्रांति पर शुभ स्नान का महासंयोग! नोट करें शुभ समय और महत्व
Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति पर किसी की मृत्यु हो जाए तो! जानें क्यों भीष्म पितामह ने इस दिन त्यागे प्राण
Makar Sankranti-Shattila Ekadashi 2026 Sanyog
मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का अद्भुत संयोग, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
makar rashifal 2026
मकर संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 2 बड़े ग्रह! मचेगी उथल-पुथल

धार्मिक महत्व
शास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन तिल का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है. तिल का संबंध शनि देव और गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने और इसे खाने से पापों का नाश होता है.

रणबीर ब्रार की रेसिपी से बनाएं लड्डू

Advertisement

सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार ने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब चैनल पर तिल के लड्डुओं की रेसिपी बताई थी जिसे फॉलो कर आप आसानी से घर में ही सॉफ्ट तिल के लड्डू बना सकते हैं जिसके बाद आपको बाजार से इन्हें लाने की जरूरत नहीं होगी.

सफेद तिल: 2 कप

गुड़ (कटा हुआ): 1.5 कप

घी: 2 बड़े चम्मच

मूंगफली: (ऑप्शनल)

सोंठ पाउडर : छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

इलायची पाउडर: छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

एक भारी तले की कड़ाही में धीमी आंच पर तिल को भूनें. जब तिल फूल जाएं और चटकने लगें तो उन्हें निकाल कर ठंडा कर लें. ज्यादा न भूनें वरना कड़वाहट आ जाएगी.

उसी कड़ाही में घी गरम करें और गुड़ डालें. धीमी आंच पर गुड़ को पिघलाएं. जब गुड़ में झाग आने लगे तो पानी टेस्ट करें. पानी की एक बूंद में थोड़ा गुड़ डालें, अगर वह बॉल के रूप बन जाए तो समझ जाएं कि चाशनी तैयार है.

अब गैस बंद कर दें और इसमें भुने हुए तिल डाल दें और इसे अच्छी तरह मिलाएं.

लड्डुओं को गर्म ही बनाया जाता है हालांकि हाथ जले नहीं इसलिए मिश्रण को हल्का ठंडा कर लें और हथेली पर थोड़ा पानी या घी लगाकर जल्दी-जल्दी गोल लड्डू बांध लें. थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें. आपके लड्डू तैयार हैं.

रणबीर ब्रार की खास टिप

Advertisement

रणबीर ब्रार गुड़ की चाशनी में सौंफ भी डालते हैं. इससे गुड़ का जायका बढ़ जाता है. रणबीर ब्रार गुड़ में हल्का सा नमक डालने की भी सलाह देते हैं ताकि उसका टेस्ट बैलेंस रहे. 

आप चाहें तो इन लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए कुटी मूंगफली, सोंठ और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement