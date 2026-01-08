Makar Sankranti 2026: ना जलेंगे, ना होंगे टाइट... रणवीर ब्रार स्टाइल में बनाएं मुंह में घुलने वाले तिल के लड्डू

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा. इस पावन पर्व पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाने और खाने की परंपरा सदियों पुरानी है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं. यहां हम आपको इसके पीछे का कारण और इसके फायदे भी बता रहे हैं. साथ ही मशहूर शेफ रणबीर ब्रार अपने यूट्यूब चैनल पर तिल के लड्डुओं की रेसिपी बताई है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से बना सकते हैं.

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हैं तिल के लड्डू

मकर संक्रांति का त्योहार कड़ाके की ठंड के समय आता है. जबकि तिल की तासीर गर्म होती है और गुड़ भी शरीर में गर्मी पैदा करता है, इन दोनों का मिश्रण सर्दियों में शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है. तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में हमारी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं.

धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन तिल का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है. तिल का संबंध शनि देव और गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने और इसे खाने से पापों का नाश होता है.

रणबीर ब्रार की रेसिपी से बनाएं लड्डू

सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार ने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब चैनल पर तिल के लड्डुओं की रेसिपी बताई थी जिसे फॉलो कर आप आसानी से घर में ही सॉफ्ट तिल के लड्डू बना सकते हैं जिसके बाद आपको बाजार से इन्हें लाने की जरूरत नहीं होगी.

सफेद तिल: 2 कप

गुड़ (कटा हुआ): 1.5 कप

घी: 2 बड़े चम्मच

मूंगफली: (ऑप्शनल)

सोंठ पाउडर : छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

इलायची पाउडर: छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

एक भारी तले की कड़ाही में धीमी आंच पर तिल को भूनें. जब तिल फूल जाएं और चटकने लगें तो उन्हें निकाल कर ठंडा कर लें. ज्यादा न भूनें वरना कड़वाहट आ जाएगी.

उसी कड़ाही में घी गरम करें और गुड़ डालें. धीमी आंच पर गुड़ को पिघलाएं. जब गुड़ में झाग आने लगे तो पानी टेस्ट करें. पानी की एक बूंद में थोड़ा गुड़ डालें, अगर वह बॉल के रूप बन जाए तो समझ जाएं कि चाशनी तैयार है.

अब गैस बंद कर दें और इसमें भुने हुए तिल डाल दें और इसे अच्छी तरह मिलाएं.

लड्डुओं को गर्म ही बनाया जाता है हालांकि हाथ जले नहीं इसलिए मिश्रण को हल्का ठंडा कर लें और हथेली पर थोड़ा पानी या घी लगाकर जल्दी-जल्दी गोल लड्डू बांध लें. थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें. आपके लड्डू तैयार हैं.

रणबीर ब्रार की खास टिप

रणबीर ब्रार गुड़ की चाशनी में सौंफ भी डालते हैं. इससे गुड़ का जायका बढ़ जाता है. रणबीर ब्रार गुड़ में हल्का सा नमक डालने की भी सलाह देते हैं ताकि उसका टेस्ट बैलेंस रहे.

आप चाहें तो इन लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए कुटी मूंगफली, सोंठ और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं.

