उबले अंडे फ्रिज में कब तक रहते हैं फ्रेश? जानें स्टोर करने का सही तरीका, 7 दिन तक नहीं होंगे खराब

Boiled Eggs Storage Tips: प्रोटीन का पावरहाउस अंडों को कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का बेहतरीन और आसानी से मिलने वाला सोर्स है. इस वजह से नाश्ते में खासतौर पर लोग अंडे खाना पसंद करते हैं और उबले अंडे सर्दियों में अधिकतर खाए जाते हैं. बिजी लाइफस्टाइल के चलते कई बार लोगों के पास अंडों को उबालने का भी समय नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग अंडों को उबालकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं. लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि उबले अंडे फ्रिज में कब तक फ्रेश रहते हैं? उबालने के बाद कितने समय तक अंडे खराब नहीं होते हैं और उन्हें खराब होने से बचाने की सही ट्रिक क्या है?
आपकी एक गलती आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है, उसी तरह से गलत तरीके से रखे गए अंडे न सिर्फ अपना टेस्ट नहीं खो देते हैं, बल्कि हेल्थ के लिए खतरनाक बैक्टीरिया का घर भी बन सकते हैं, इसलिए अंडों को सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है. अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी ट्रिक भी हैं, जिससे आप एग मील को पूरे हफ्ते के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के अनुसार, पके हुए अंडे, चाहे छिलके के साथ हों या बिना छिलके के, फ्रिज में सात दिनों तक रखे जा सकते हैं.बस इस बात का ध्यान रखें कि अंडे पकने के दो घंटे के अंदर फ्रिज में रख दिए जाएं, और फ्रिज में रखे पके हुए अंडों को कमरे के तापमान पर दो घंटे से अधिक बाहर न रखें.
छिले हुए उबले अंडे 2 से 3 दिन में इस्तेमाल कर लेने चाहिए. USDA (अमेरिकन फूड सेफ्टी गाइडलाइन) के अनुसार, उबले अंडों की शेल्फ लाइफ कच्चे अंडों से कम होती है, क्योंकि उबालने से उनकी नेचुरल सुरक्षा परत हट जाती है.
उबालने के बाद अंडे की बाहरी सतह पर मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है, जिससे बैक्टीरिया का अंडों के अंदर जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. अगर अंडों को कमरे के तापमान पर ज्यादा देर रखा जाए, तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं.खासकर गर्मियों में यह खतरा और बढ़ जाता है, हालांकि सर्दियों में खतरा कम होता है. अगर आपको हाफ बॉयल या नरम उबले अंडे खाना पसंद है तो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं,इसलिए उनको जितना जल्दी हो सके, खा लेना चाहिए.
अंडे उबलने के बाद उन्हें देर तक खुले में या सामान्य तापमान पर रखना एक बड़ी चूक मानी जाती है. जैसे ही उबालने की प्रक्रिया पूरी हो, अंडों को तुरंत ठंडे पानी में डालकर उनका तापमान कम करें. इसके बाद 2 घंटे के अंदर उन्हें फ्रिज में रख देना चाहिए, यदि बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो अंडों को 1 घंटे के भीतर ही रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी है. साथ ही यह ध्यान रखें कि फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहे, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया पनपने का खतरा न रहे.
अगर आप चाहते हैं कि उबले अंडे ज्यादा समय तक फ्रेश रहें, तो इन स्मार्ट टिप्स को जरूर अपनाएं.
उबले अंडे खराब हो गए हैं, इसकी पहचान करने में कई बार लोग गलती कर बैठते हैं. अगर अंडे से तेज बदबू, चिपचिपी सतह या अजीब रंग दिखे, तो उसे बिल्कुल न खाएं. शक होने पर टेस्ट करने के बजाय अंडा फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि खराब अंडे खाने से हमारे शरीर में कई खतरनाक बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं.