High Protein Fruits: प्रोटीन के लिए सिर्फ दाल-अंडे नहीं, ये फल भी हैं बेस्ट ऑप्शन, चुपचाप बढ़ाते हैं Protein

High Protein Fruits: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोटीन जरूरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं? जानिए ऐसे 5 फल जो स्वाद के साथ-साथ आपकी प्रोटीन जरूरत भी पूरी करते हैं.

फलों से भी प्रोटीन मिल सकता है. (Photo: ITG)
High Protein Fruits: आजकल हर कोई प्रोटीन के पीछे भाग रहा है. चाहे आप मसल्स बनाना चाहते हों, वजन कम कर रहे हों, या बस अपनी सेहत को सही रखना चाहते हों प्रोटीन सभी चीजों के लिए जरूरी है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रोटीन हेल्थ के लिए जरूरी है और बहुत से कामों में आपकी मदद करता है. ऐसे में ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स लोगों को डाइट में प्रोटीन शामिल करने की सलाह देते हैं. आमतौर पर जब प्रोटीन की बात आती है, तो आप तुरंत मीट, अंडे, दूध या दालें डाइट में शामिल करना सोचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो सकते हैं?

यकीन कर पाना मुश्किल कि फलों से भी प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन ये सच है. ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपके शरीर के लिए कई फायदे भी देते हैं. आमतौर पर फलों को सिर्फ कार्ब्स, फाइबर और नेचुरल शुगर के लिए ही जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी‑खासी होती है. अगर आप रोजाना अपनी डाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं, तो ये फल आपके लिए एक बढ़िया और आसान तरीका है.

1. पैशन फ्रूट: एक कप पैशन फ्रूट के पल्प में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है. इसमें प्रोटीन ही नहीं फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए भी भारी मात्रा पाए जाते हैं. इसके बीज भी खाने योग्य हैं, जिससे आपको और ज्यादा पोषण मिलता है. इस बात का ध्यान रखें कि पैशन फ्रूट का एक कप पल्प बनाने के लिए कई पैशन फ्रूट्स चाहिए.

2. अमरूद:  प्रोटीन के लिए आप अमरूद भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. एक कप अमरूद में लगभग 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके साथ ही अमरूद विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है. 

3. एवोकाडो: एवोकाडो में हेल्दी फैट्स ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इसमें लगभग 4 ग्राम प्रोटीन भी होता है. इसमें पोटेशियम, फाइबर और मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं. एवोकाडो ज्यादा कैलोरी वाला फल है, लेकिन फैट और प्रोटीन की वजह से ये लंबे समय तक पेट भरा रखता है.

4. ब्लैकबेरी: ब्लैकबेरी सिर्फ कलर और स्वाद में ही नहीं, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है. एक कप ब्लैकबेरी में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है. ये फाइबर से भरपूर होती है, जिससे डाइजेशन स्लो होता है और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है.  

6. कीवी: कीवी विटामिन सी का पावरहाउस है, लेकिन इसमें भी एक कप में 2.1 ग्राम प्रोटीन होता है. इसमें विटामिन के और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जो बाकी फूड्स के प्रोटीन को बेहतर पचाने में मदद करते हैं.

---- समाप्त ----
