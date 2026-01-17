सेब-केले से आगे निकल गए ये फल, प्रोटीन से लेकर पोटैशियम तक में हैं नंबर वन

फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, ये बात आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर आप वही फल खा लेते हैं जो आसानी से मिल जाएं, जैसे सेब, केला, अंगूर या बेरीज. ये फल जरूरी पोषण जरूर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा भी कई ऐसे फल हैं जो शरीर के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं?

और पढ़ें

दरअसल, हर फल का पोषण अलग-अलग होता है. किसी में फाइबर भरपूर होता है, तो कोई विटामिन सी से भरपूर होता है. कुछ फल ऐसे भी हैं जिनमें शुगर और कार्ब्स कम होते हैं, जिससे ये वजन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि सिर्फ एक-दो तरह के फल खाने के बजाय अलग-अलग फलों को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी माना जाता है.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2025 में TODAY.com ने फलों को उनके पोषण तत्वों के आधार पर रैंक किया. इस लिस्ट में ये देखा गया कि कौन से फल में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन दिल और पाचन के लिए बेहतर है और किन फलों में नेचुरल शुगर कम पाई जाती है. इस रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसे फल सामने आए हैं, जिन्हें लोग कम खाते हैं लेकिन सेहत के लिए वो किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही खास फलों के बारे में, जो आपकी सेहत को फायदा दे सकते हैं.

Advertisement

प्रोटीन से भरपूर है कौन सा फल?

पैशन फ्रूट प्रोटीन के मामले में सबसे आगे है. एक कप पैशन फ्रूट में करीब 5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन खाने से आपके शरीर को लंबे समय तक भूख नहीं लगती क्योंकि पेट को भरा हुआ महसूस होता है. ये मसल्स बनाने में मदद करता है और टिशू रिपेयर के लिए जरूरी होता है.

मैग्नीशियम के लिए भी बेस्ट है पैशन फ्रूट

मैग्नीशियम के मामले में भी पैशन फ्रूट नंबर वन है. एक कप में करीब 68 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है. मैग्नीशियम मसल्स, दिल की धड़कन, हड्डियों की मजबूती और मूड को बेहतर रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं. ऐसे में फल मैग्नीशियम की कमी पूरी करने का आसान तरीका बन सकते हैं.

पोटैशियम से भरपूर है जैकफ्रूट

जैकफ्रूट यानी कटहल में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. एक कप कटहल में करीब 739 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है. पोटैशियम दिल, मसल्स, नसों और किडनी के सही काम के लिए बेहद जरूरी है. कच्चा कटहल सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और पका हुआ कटहल मीठा होता है, जिसे लोग कच्चा खाते हैं.

कैल्शियम के लिए खास है प्रिकली पियर

प्रिकली पियर एक कैक्टस फल है और इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. एक कप प्रिकली पियर में करीब 83 मिलीग्राम कैल्शियम होता है. कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है. भले ही दूध कैल्शियम का बड़ा सोर्स हो, लेकिन फल भी आपके शरीर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैल्शियम देते हैं.

Advertisement

इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सबसे फायदेमंद है केला

केला इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में सबसे मददगार माना जाता है. पसीना आने, एक्सरसाइज या थकान के बाद शरीर से जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं. ऐसे में केला खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और मसल्स व दिमाग सही तरीके से काम करते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं चेरी

चेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस मानी जाती हैं. ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती हैं. फ्रेश खट्टी चेरी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये फ्रोजन फॉर्म में आसानी से मिल जाती हैं और उतनी ही फायदेमंद होती हैं.

खजूर में होती है सबसे ज्यादा शुगर

खजूर में शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है. दो मेडजूल खजूर (खजूर का प्रकार) में करीब 32 ग्राम शुगर पाई जाती है. हालांकि, खजूर मीठा होता है, लेकिन इसमें फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बी-विटामिन भी भरपूर होते हैं. खास बात ये है कि खजूर ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता, अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए.

सबसे कम शुगर वाला फल है रास्पबेरी

रास्पबेरी में शुगर बहुत कम होती है. एक कप रास्पीबेरी में सिर्फ 5 ग्राम शुगर होती है. जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं या वजन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है.

Advertisement

खजूर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कार्ब्स

कार्बोहाइड्रेट के मामले में भी खजूर नंबर वन है. दो खजूर में करीब 36 ग्राम कार्ब्स होते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फलों से मिलने वाले कार्ब्स नुकसानदेह नहीं होते क्योंकि इनके साथ फाइबर और पोषक तत्व भी मिलते हैं.

एवाकाडो में होते हैं सबसे कम कार्ब्स

एवाकाडो सबसे कम कार्ब्स वाला फल माना जाता है. इसकी एक सर्विंग में सिर्फ 4 ग्राम कार्ब्स होते हैं. ये हेल्दी फैट और फाइबर से भरपूर होता है. अगर आप थोड़ा मीठा लेकिन लो-कार्ब फल चाहते हैं तो ग्रेपफ्रूट भी अच्छा ऑप्शन है.

---- समाप्त ----