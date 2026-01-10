scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Peanut Benefits & Precautions: सर्दियों में मूंगफली खाने में न करें ये गलतियां, वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Peanuts Health Benefits IN Winter: मूंगफली में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और हेल्दी फैट्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. सर्दियों में इसे रोजाना खाने से इम्यूनिटी मजबूत रहती है, शरीर अंदर से गर्म रहता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है.

Advertisement
X
सर्दियों में मूंगफली खाने के फायदे (Photo-Pixabay)
सर्दियों में मूंगफली खाने के फायदे (Photo-Pixabay)

सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाने का अपना अलग ही मजा है. इसका कुरकुरा स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है. यह सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. इसमें भरपूर मात्रा में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. ठंड के मौसम में इसे खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है, एनर्जी बनी रहती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है. आज हम इस खबर में सर्दियों में रोजाना मूंगफली खाने के फायदे और इसे खाने का सही तरीका जानेंगे.

हार्ट हेल्थ बेहतर रखती है
मूंगफली खाने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह दिल को हेल्दी रखने में मदद करती है. इसमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बनाए रखने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद अमीनो एसिड ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है. 

इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने में मददगार
सर्दियों में अक्सर थकान और मौसमी बीमारियां हो जाती हैं. मूंगफली प्रोटीन और एनर्जी का बेहतर सोर्स है जो शरीर को मजबूत और एक्टिव बनाए रखती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे रेसवेराट्रोल और पॉलीफेनॉल इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankrati 2026 special til ki burfi
मकर संक्रांति पर बनाएं हलवाई स्टाइल तिल की बर्फी, भूल जाएंगे लड्डू का स्वाद
Tomato soup by ranveer brar style
गाल हो जाएंगे टमाटर जैसे लाल, डिनर में पिएं रणवीर बरार का रेस्टोरेंट स्टाइल सूप
how to store sugar
अब नहीं चिपकेगी चीनी, सर्दियों और बारिश में इस ट्रिक से रखें खिला-खिला
सर्दियों में दही खाना चाहिए या नहीं? (Photo- Pixabay)
सर्दियों में दही खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए पूरा सच
दाल या चना में प्रोटीन के लिए बेस्ट क्या है (Photo- Pixabay)
दाल या चना किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन? हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं?

वजन कंट्रोल करने और बेहतर डाइजेशन में मददगार
हालांकि मूंगफली में कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह वजन घटाने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है.

Advertisement

इन बातों का रखें ध्यान
मूंगफली के फायदे जरूर हैं लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. ज्यादा मूंगफली खाने से वजन बढ़ सकता है और पेट में भारीपन या गैस जैसी समस्याएं हो सकती है. ऐसे में आप सर्दियों में रोजाना एक छोटी मुट्ठी मूंगफली खा सकते हैं. जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, उन्हें इसे खाने से बचना चाहिए.

इसके अलावा ज्यादा नमक वाली या तली हुई मूंगफली से भी बचना चाहिए. ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और डीप फ्राई करने से मूंगफली के पोषक तत्व कम हो जाते हैं. सर्दियों में भुनी हुई या हल्की उबली मूंगफली खाना सबसे बेहतर माना जाता है.

सर्दियों में रोजाना एक छोटी मुट्ठी मूंगफली शरीर को गर्मी, एनर्जी और जरूरी पोषक तत्व दे सकती है. आप इसे फलों के साथ खा सकते हैं या हल्के स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं. अगर सही तरीके से या सही समय पर खाई जाए तो मूंगफली सर्दियों की डाइट में एक हेल्दी और पौष्टिक ऑप्शन बन सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement