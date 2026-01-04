scorecardresearch
 
Green Tea For Weight Loss: सुबह, शाम या वर्कआउट से पहले? जानें वजन घटाने के लिए कब पीनी चाहिए ग्रीन टी

Green Tea For Weight Loss: ग्रीन टी में ऐसे कई कंपाउंड पाए जाते हैं जो वजन घटाने, मूड को बेहतर रखने, शरीर में एनर्जी बनाए रखने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि ग्रीन टी को पीने का सही समय क्या है और कब इसे पीने से बचना चाहिए.

वजन घटाने के लिए पीते हैं ग्रीन टी! जान लें इसे लेने का सही समय (Photo- AI generated)
ग्रीन टी को काफी हेल्दी माना जाता है, खासकर वजन घटाने के मामले में. इसमें कैटेचिन नाम के खास कंपाउंड पाए जाते हैं जो वजन घटाने में मदद करते हैं. ये कंपाउंड मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और माइंड को भी एक्टिव रखते हैं.

जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो वजन कम करना आसान हो जाता है. ग्रीन टी में थोड़ी मात्रा में कैफीन और पोटैशियम भी होता है जो शरीर को एनर्जी देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी को सही समय पर पीने से इसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं, जबकि गलत समय पर पीने से नुकसान भी हो सकता है.

ग्रीन टी पीने का सबसे अच्छा समय
सेहत के लिहाज से ग्रीन टी पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या फिर वर्कआउट से पहले. सुबह कॉफी की जगह ग्रीन टी पीना दिन की अच्छी शुरुआत हो सकती है. इसमें थोड़ी मात्रा में कैफीन और एल-थीनाइन होता है जो मूड को बेहतर बनाता है और फोकस बढ़ाने में मदद करता है.

अगर आपका मकसद वजन कम करना या फैट बर्न करना है तो वर्कआउट से पहले ग्रीन टी पीना ज्यादा बेहतर है. रिसर्च के मुताबिक, ऐसा करने से एक्सरसाइज के दौरान फैट बर्न की प्रोसेस तेज हो सकती है.

किस समय नहीं पीना चाहिए ग्रीन टी
खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पीना सही नहीं माना जाता. ग्रीन टी में मौजूद कुछ कंपाउंड खाने में मौजूद मिनरल्स से चिपक जाते हैं, जिससे शरीर आयरन, कॉपर और क्रोमियम जैसे जरूरी मिनरल्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इसके अलावा रात में सोने से पहले ग्रीन टी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है.

इसमें मौजूद कैफीन नींद आने में दिक्कत पैदा कर सकता है. इससे बेचैनी, घबराहट, हाई ब्लड प्रेशर और नर्वसनेस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए ग्रीन टी को सही समय पर और सीमित मात्रा में पीना ही सेहत के लिए सबसे बेहतर होता है.

ग्रीन टी बनाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान
ग्रीन टी बनाते वक्त यह ध्यान रहें कि पानी न ज्यादा गर्म हो और न ज्यादा ठंडा. ग्रीन टी को 2 से 3 मिनट से ज्यादा न उबालें. कम समय में स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा समय में चाय कड़वी हो जाएगी. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें पुदीने की पत्तियां, थोड़ा नींबू का रस या एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----
