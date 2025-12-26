Vitamin D Rich Superfoods: बिना सप्लीमेंट्स Vitamin D की कमी होगी पूरी, डाइट में शामिल करें ये 4 सुपरफूड्स

विटामिन D हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है. आमतौर पर यह हमें सूरज की रोशनी से मिलता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग धूप में कम समय बिता पाते हैं. इस वजह से कई लोग इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन D सप्लीमेंट लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आम खाने की चीजें भी शरीर को अच्छा खासा विटामिन D दे सकती हैं. इन फूड्स में प्रोटीन, हेल्दी फैट और मिनरल्स भी होते हैं जो विटामिन D को शरीर में सही तरह से काम करने में मदद करते हैं.

फैटी फिश

फैटी फिश विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती है. 100 ग्राम फैटी फिश से लगभग 400 से 600 IU तक विटामिन D मिल सकता है जो कम डोज सप्लीमेंट के बराबर होता है. इसके साथ इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और सूजन को कम करता है.

अंडे का पीला भाग

अंडे के पीले भाग में ऐसा विटामिन D होता है जिसे शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. एक पूरा अंडा लगभग 40–50 IU विटामिन D देता है. अंडे के पीले भाग में मौजूद हेल्दी फैट विटामिन D के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाते हैं.

धूप में उगे मशरूम

धूप में उगे मशरूम

धूप या UV लाइट में रखे गए मशरूम भी विटामिन D बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा धूप से बनाती है. कुछ मशरूम की एक सर्विंग से 200–400 IU तक विटामिन D मिल सकता है जो वेजिटेरियन खाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

फोर्टिफाइड दूध और दही

फोर्टिफाइड दूध और दही में एक कप में लगभग 100–120 IU विटामिन D होता है. यह मात्रा भले ही कम लगे लेकिन रोजाना सेवन करने से इसका असर धीरे-धीरे बढ़ता है. दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन D मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

नोट: यह खबर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है. हर व्यक्ति के लिए विटामिन D की जरूरत उम्र, सेहत और मेडिकल कंडीशन के अनुसार अलग-अलग होती है. अगर किसी को विटामिन D की कमी है, कोई बीमारी है या दवाइयां चल रही हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

