Eggs VS Oats VS Idli: AIIMS ट्रेंड डॉक्टर से जानें कौन सा नाश्ता सबसे हेल्दी

Healthy Breakfast: AIIMS ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने रोज खाए जाने वाले नाश्तों को गट हेल्थ और और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ने वाले असर के अधार पर रेट किया है. इसमें उन्होंने कुछ नाश्तों को अच्छी रेटिंग दी है, जबकि कुछ को कम दी है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि कौन सा नाश्ता ज्यादा हेल्दी है और क्यों.

डॉ. सेठी से जानें कौन सा नाश्ता गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है और क्यों (Photo- pixabay)
अक्सर सुबह की जल्दबाजी में हम वही नाश्ता कर लेते हैं जो आसानी से और जल्दी बन जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह आप क्या खाते हैं, इसका सीधा असर आपके पेट, एनर्जी और पूरे दिन की भूख पर पड़ता है. कई बार जो चीजें हमें हेल्दी लगती हैं, वे अंदर से गट यानी हमारी पेट के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं. ऐसे में सही ब्रेकफास्ट चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए AIIMS ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने आम नाश्ते की चीजों को उनकी सेहत और पेट पर असर के आधार पर रेट किया है, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत सही खाने के साथ कर सकें.

1. अंडे 
डॉ. सेठी ने अंडों को सबसे ऊपर रखा है और इन्हें 10 में से 10 नंबर दिए हैं. उनका कहना है कि अंडों में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है. अंडे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसलिए अंडे गट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट माने जाते हैं.

2. ग्रीक योगर्ट 
ग्रीक योगर्ट को डॉ. सेठी ने 10 में से 9 नंबर दिए हैं. यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं. उनकी सलाह है कि हमेशा बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट खाएं, क्योंकि फ्लेवर्ड योगर्ट में अक्सर ज्यादा शुगर होती है जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

3. ओट्स 
डॉ. सेठी ओट्स को अच्छा ब्रेकफास्ट मानते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें बीटा-ग्लूकान फाइबर होता है जो गट हेल्थ के लिए बेहतर होता है और एनर्जी को धीरे-धीरे रिलीज करता है. हालांकि ओट्स का सही प्रकार चुनना जरूरी है. स्टील-कट या रोल्ड ओट्स बेहतर होते हैं, जबकि इंस्टेंट ओट्स से बचना चाहिए क्योंकि ज्यादा प्रोसेस होने की वजह से ये ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकते हैं.

4. एवोकाडो टोस्ट और पनीर
एवोकाडो टोस्ट को भी डॉ. सेठी हेल्दी ऑप्शन मानते हैं. इसमें मौजूद हेल्दी फैट और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. इसके साथ ही वे पनीर यानी कॉटेज चीज को भी बढ़िया ब्रेकफास्ट बताते हैं. पनीर में केसिन प्रोटीन होता है जो धीरे-धीरे पचता है और लंबे समय तक पेट को भरा रखता है.

5. टोफू 
जो लोग प्लांट-बेस्ड डाइट लेते हैं, उनके लिए टोफू एक हेल्दी ऑप्शन है. डॉ. सेठी के अनुसार, टोफू एक कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है और मेटाबॉलिज्म के लिए भी फायदेमंद होता है. 

7. इडली-डोसा

इसके अलावा डॉ. सेठी ने स्मूदी, पीनट बटर, इडली-डोसा को नाश्ते के लिए ठीक-ठाक ऑप्शन बताया है, जबकि सीरियल और ग्रेनोला को कम रेटिंग दी है.

---- समाप्त ----
