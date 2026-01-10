Eggs Benefits In winter: संडे हो या मंडे ठंड में रोज खाएं अंडे! इम्यूनिटी होगी मजबूत, दूर होगी विटामिन D की कमी

सर्दियों के मौसम में सर्द हवाओं और धूप की कमी के कारण इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है. ऐसे में इस मौसम में खान-पान का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. इस मौसम में ऐसे फूड्स खाने की जरूरत होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करें. अंडा इन्हीं फूड्स में से एक है.
अंडे को दुनिया के सबसे हेल्दी फूड्स में गिना जाता है. इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं और कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं. अंडा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है जिससे हम सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं. यही वजह है कि ठंड के मौसम में अंडे का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है.
प्रोटीन से भरपूर
अंडा प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. एक मीडियम साइज अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है जो सर्दियों में इंफेक्शन से लड़ने और बीमारियों से बचाने का काम करती हैं.
हेल्दी फैट से भरपूर
अंडे में हेल्दी फैट पाया जाता है. ये फैट ठंड के मौसम में शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ये कोशिकाओं की ग्रोथ में मदद करते हैं, बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं.
विटामिन D का बेहतर सोर्स
कई लोगों में विटामिन D की कमी पाई जाती है. आमतौर पर यह धूप से मिलता है लेकिन सर्दियों में धूप कम मिलती है. ऐसे में अंडा विटामिन D की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है. एक अंडा आपकी रोजाना की जरूरत का लगभग 10 फीसदी विटामिन D दे सकता है.
जिंक से भरपूर
अंडे में जिंक भी पाया जाता है. जिंक सर्दियों में होने वाली आम बीमारियों जैसे सर्दी-खांसी और फ्लू से लड़ने में मदद करता है. यही वजह है कि कई दवाओं में भी जिंक मिलाया जाता है.
विटामिन B6 और B12
अंडा विटामिन B6 और B12 का भी बेहतर सोर्स है. ये दोनों विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए तैयार करते हैं.
सर्दियों में अंडे खाने का सही तरीका
उबले हुए अंडे, पोच्ड अंडे या हल्के से स्क्रैम्बल किए हुए अंडे सबसे हेल्दी माने जाते हैं. इन्हें सब्जियों, साबुत अनाज या दालों के साथ खाने से एक बैलेंस्ड और पौष्टिक मील मिलता है. सर्दियों में आप अंडे को सूप या दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं, इससे शरीर को अंदर से गर्मी और भरपूर पोषण मिलती है.
हालांकि अंडे से मिलने वाला प्रोटीन सभी के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, उन्हें अंडे का पीला भाग सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.