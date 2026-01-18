लिवर होगा डिटॉक्स, स्किन पर आएगा नेचुरल ग्लो! सर्दियों में पिएं दिशा पाटनी की बहन का बताया देसी काढ़ा

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी अक्सर अपनी फिटनेस और नेचुरल लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए एक खास देसी काढ़े की रेसिपी शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह शॉट न सिर्फ शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि त्वचा, बाल और डाइजेशन के लिए भी बेहद फायदेमंद है.

क्या है हल्दी आंवला शॉट?

यह एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है, जिसमें हल्दी और आंवला जैसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है. आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जबकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. सर्दियों में यह शॉट शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है.

खुशबू पाटनी का बताया यह देसी नुस्खा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का आसान इलाज है. बिना किसी महंगी दवा के, सिर्फ रसोई में मौजूद चीजों से आप अपनी इम्युनिटी, स्किन और बालों की सेहत सुधार सकते हैं. सर्दियों में इस देसी काढ़े को अपनाकर आप भी शाइनिंग स्टार बन सकते हैं.

घर पर कैसे बनाएं हल्दी आंवला शॉर्ट

एक पैन में गर्म पानी रखना है और उसके बाद एक टुकड़ा कच्ची हल्दी लीजिए और उसे कद्दू कस कर लीजिए. फिर एक आंवला लेना और उसे आधा कस दीजिए. अब इन दोनों चीजों को आप पानी में डाल दीजिए. इसे थोड़ी देर पानी में उबाल लीजिए और थोड़ी देर बाद गैस बंद करके गिलास में छान लीजिए.

हल्दी आंवला शॉट पीने के फायदे

लिवर को करता है सपोर्ट

लिवर शरीर का सबसे मेहनती अंग होता है. यह शॉट लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

इम्युनिटी करता है बूस्ट

ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी से बचाने के लिए यह ड्रिंक बेहद फायदेमंद है.

कम करता है सूजन

हल्दी शरीर में होने वाली सूजन को कम करती है.

एंटी-एजिंग गुण

यह स्किन को जवां बनाए रखने में मदद करता है.

स्किन के लिए हेल्दी

चेहरे की पिग्मेंटेशन और दाग-धब्बों में सुधार आता है.

बालों की ग्रोथ में मदद

आंवला बालों को मजबूत बनाता है और हेयर हेल्थ को सपोर्ट करता है.

एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट

यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है.

खांसी-जुकाम में राहत

सर्दियों में होने वाली सामान्य बीमारियों से बचाव करता है.

इस बात का रखें खास ध्यान

खुशबू पाटनी ने बताया कि इस शॉट को पीने के शुरुआती 3-4 दिन कुछ लोगों को लूज मोशन हो सकता है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. यह संकेत है कि आपका गट साफ हो रहा है. कुछ दिनों बाद शरीर हल्का महसूस करेगा और आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक नजर आएगी.

देसी ड्रिंक पीने का सबसे सही समय

सुबह खाली पेट हल्दी-आंवला शॉट पीना सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है. इसे नियमित रूप से लेने से सर्दियों में बीमारियों से बचाव होता है और शरीर अंदर से मजबूत बनता है.

इन लोगों को करना चाहिए परहेज

पथरी की समस्या वाले लोग

हल्दी और आंवला दोनों में ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है.

किडनी स्टोन: अगर आपको बार-बार गुर्दे की पथरी होती है, तो यह शॉट पथरी के साइज को बढ़ा सकता है.

पित्ताशय की पथरी: हल्दी पित्त के फ्लो को बढ़ाती है, जिससे पित्त की थैली में दर्द या रुकावट पैदा हो सकती है.

खून पतला करने की दवा लेने वाले

हल्दी और आंवला दोनों में ही प्राकृतिक रूप से खून को पतला करने के गुण होते हैं.अगर आप पहले से ही Warfarin या Aspirin जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो यह शॉट ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा सकता है.

सर्जरी वाले मरीज

किसी भी ऑपरेशन से कम से कम 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए.

एसिडिटी और पेट के अल्सर

आंवला विटामिन-C से भरपूर और अम्लीय होता है. जिन लोगों को हाइपर-एसिडिटी, सीने में जलन या पेट में अल्सर की समस्या है, उन्हें खाली पेट यह शॉट लेने से पेट में तेज जलन और दर्द हो सकता है.

लो ब्लड शुगर के मरीज

हल्दी और आंवला दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं. अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं या आपका शुगर लेवल अक्सर कम रहता है, तो इसका सेवन शुगर को खतरनाक स्तर तक गिरा सकता है.

यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट और सामान्य जानकारी पर आधारित है. इसका मकसद केवल जानकारी देना है, इलाज नहीं. किसी भी देसी नुस्खे या डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

