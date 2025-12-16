सर्दियों में जोड़ों का दर्द छूमंतर कर देगा ये मसाला, ये भी देगा फायदे, आचार्य बालकृष्ण ने बताया

धनिया भारतीय रसोई का सबसे आम और लोकप्रिय मसाला है. सब्जी हो, दाल हो या चटनी, धनिया हर डिश में अपनी खुशबू और स्वाद से खाने को और भी लजीज बना देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है? जी हां, हरी-हीर धनिये की पत्तियां आपकी सेहत को बहुत फायदा पहुंचा सकती है. ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आचार्य बालकृष्ण का कहना भी है.



आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, धनिये में कई ऐसे गुण छुपे हैं जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए लाभकारी हैं. उन्होंने बताया कि धनिया पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके अलावा, ये दिल को हेल्दी रखने, सूजन कम करने और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार है.

यानी धनिया केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत का भी सुपरहिट हथियार है और इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना किसी भी समय फायदेमंद साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं ये क्या-क्या फायदे देता है.



पेट और पाचन के लिए लाभकारी

धनिया पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है. अगर आपको पेट फूलने, गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो धनिया का नियमित इस्तेमाल बहुत लाभकारी साबित होता है. पत्तियों का रस या धनिया पाउडर खाने से पेट हल्का रहता है और पाचन भी बेहतर होता है.

गले और खांसी में राहत

धनिया सिर्फ पाचन के लिए ही नहीं, गले और खांसी को दुरुस्त रखने में भी मदद करता है. बच्चों की खांसी में धनिया की थोड़ी सी खुराक या पत्तियों का रस देने से राहत मिलती है. साथ ही गले की खराश और आवाज बैठने जैसी समस्याओं में भी यह कारगर है.

सिरदर्द और गर्मी से राहत

गर्मी के दिनों में सिरदर्द या गर्मी से होने वाली परेशानी के लिए धनिया बहुत असरदार है. धनिया पाउडर को पानी में मिलाकर लेने से सिरदर्द और गर्मी की समस्या में आराम मिलता है.

जोड़ों और पीरियड्स में लाभकारी

धनिये का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द और मासिक समस्या (पीरियड्स) में भी फायदेमंद होता है. इसे अजवाइन के साथ मिलाकर लेने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है.

रोजाना इस्तेमाल से लंबी उम्र तक फायदा

आचार्य बालकृष्ण कहते हैं धनिये के फायदे सिर्फ एक-दो दिन के सेवन से नहीं, बल्कि नियमित उपयोग से लंबे समय तक मिलते हैं. यह न केवल पेट और पाचन के लिए, बल्कि गर्मी-ठंड, सिरदर्द, खांसी और जोड़ों की समस्याओं में भी रामबाण साबित होता है.

