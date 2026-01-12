scorecardresearch
 
Dalia vs Upma For Weight Loss: दलिया या उपमा, नाश्ते में क्या खाना ज्यादा हेल्दी है और किससे घटेगा वजन?

Dalia vs Upma for Weight Loss: दलिया को टूटे हुए गेहूं भी कहा जाता है. यह फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है. वहीं, सूजी (रवा) से बनने वाला उपमा जल्दी पच जाता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाना बेहतर रहेगा और क्यों.

दलिया VS उपमा: वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं? (Photo- Getty Image)
भारतीय घरों में नाश्ते के लिए दलिया और उपमा दोनों ही खूब पसंद किए जाते हैं. दलिया मोटे पिसे हुए गेहूं से बनता है, जबकि उपमा सूजी यानी रिफाइंड गेहूं से तैयार किया जाता है. दोनों ही हल्के होते हैं, लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और आसानी से बन जाते हैं. लेकिन वजन कम करने वालों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है.

न्यूट्रिशन के मामले में
दलिया फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है. यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है. वहीं उपमा जल्दी पच जाता है. इससे शरीर को तुरंत एनर्जी तो मिलती है लेकिन यह दलिया की तुलना में कम समय तक पेट को भरा रखता है. इसलिए वजन घटाने के लिए दलिया थोड़ा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

कैलोरी के मामले में
एक कटोरी पके हुए दलिया में लगभग 150–180 कैलोरी होती हैं जो इसे हल्का और कम फैट वाला बनाती हैं. इसलिए इसे वजन कम करने वालों के लिए हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. वहीं एक कटोरी उपमा में लगभग 200–220 कैलोरी होती हैं, खासकर तब जब इसे तेल, घी या काजू डालकर बनाया जाता है. उपमा हेल्दी जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा कैलोरी होती है.

प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व
दलिया में प्रोटीन और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है. ये दोनों चीजें मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं जो वजन घटाने के लिए जरूरी हैं. उपमा में कुछ बी विटामिन होते हैं और अगर इसमें ढेर सारी सब्जियां मिलाई जाएं तो यह और भी हेल्दी बन सकता है. लेकिन बिना सब्जियों के इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा दलिया से कम होती है.

वेट लॉस करने में कौन ज्यादा मदद कर सकता है?
जो लोग अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके लिए दलिया बेहतर आप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, कैलोरी कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है. वहीं, उपमा भी और हेल्दी बन सकता है अगर इसे कम तेल में और ज्यादा सब्जियां डालकर बनाया जाए.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

