Chia Seeds: रात में सोने से पहले खाएं चिया सीड्स, अच्छी नींद के साथ सुबह पेट भी होगा साफ, जानें अन्य फायदे

छोटे से दिखने वाले चिया सीड्स सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम, मैग्नीशियम व आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें रोजाना लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और मसल रिकवरी में भी मदद मिलती है. आमतौर पर लोग चिया सीड्स को सुबह खाली पेट लेना पसंद करते हैं लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें रात में सोने से पहले लेने से भी शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं. आज हम इस खबर में रोजाना रात को चिया सीड्स लेने से होने वाले फायदों के बारे में आपको बताएंगे.

और पढ़ें

1. डाइजेशन को बनाते हैं बेहतर

चिया सीड्स में सॉल्युबल फाइबर भरपूर होता है जो डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है. रात में इन्हें लेने से आंतों की सफाई धीरे-धीरे होती रहती है और सुबह पेट आसानी से साफ होता है. इनमें मौजूद फाइबर आंतों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे गट हेल्थ मजबूत होती है और इम्युनिटी भी बेहतर रहती है.

2. रातभर शरीर को हाइड्रेट रखते हैं

भीगे हुए चिया सीड्स अपने वजन से 10–12 गुना तक पानी सोख लेते हैं. इससे शरीर में रात में पानी की कमी नहीं होती है, खासकर तब जब दिनभर थकान रही हो या रात में डिहाइड्रेशन की समस्या होती हो. इसके अलावा चिया सीड्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखते हैं और रात में मसल्स में ऐंठन से बचाते हैं.

Advertisement

3. अच्छी नींद में मदद करते हैं

चिया सीड्स में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है. ये दोनों हार्मोन अच्छी नींद के लिए जरूरी होते हैं. अगर आपको बेचैनी, बार-बार नींद टूटने की समस्या रहती है तो सोने से पहले चिया सीड्स वाला पानी पीने से दिमाग शांत होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है.

4. मसल रिकवरी में मददगार

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर होता है. ये सभी पोषक तत्व सोते समय मसल्स को रिपेयर करने और उनकी रिकवरी में मदद करते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 सूजन कम करने में मदद करते हैं, जिससे मसल पेन और अकड़न जल्दी ठीक हो सकती है. साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटैशियम मसल्स की सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं और क्रैम्प्स से बचाते हैं.

5. ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं

चिया सीड्स धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे रातभर ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है और सुबह अचानक थकान या कमजोरी महसूस नहीं होती. इनमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन और एब्जॉर्पशन को धीमा करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक बढ़ता या गिरता नहीं है. इसके अलावा, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं.

Advertisement

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----