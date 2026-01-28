Coffee Side Effects: कॉफी लवर्स हो जाएं सावधान! जरूरत से ज्यादा पहुंचा सकती है नुकसान

कॉफी आज के समय में ज्यादातर लोगों की रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. सुबह की शुरुआत हो या काम के बीच थकान दूर करनी हो, एक कप कॉफी लोगों को तुरंत एनर्जी देती है. कई रिसर्च में यह भी बताया गया है कि सीमित मात्रा में कॉफी पीना लिवर के लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा या गलत समय पर कॉफी पीने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है.

हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल, बेंगलुरु के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. एम रवि कुमार ने कॉफी से जुड़े कुछ छुपे हुए नुकसान बताए. उनके मुताबिक, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स फायदेमंद होते हैं लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए.

1. दिमाग पर असर

लोग अक्सर खुद को एक्टिव और नींद भगाने के लिए कॉफी पीते हैं. लेकिन जब थकान के बावजूद जागे रहने के लिए कॉफी का सहारा लिया जाता है तो इससे दिमाग का ‘ग्रे मैटर’ कम हो सकता है. इसका मतलब यह है कि दिमाग को स्ट्रेस और थकान से उबरने में ज्यादा परेशानी होती है.

इसके अलावा, कैफीन लगभग 12 घंटे तक नींद लाने वाले हार्मोन (एडेनोसिन) को ब्लॉक कर सकता है. ऐसे में नींद आने के बाद भी गहरी और आराम देने वाली नींद नहीं मिल पाती, जिससे लंबे समय तक दिमाग भारी या सुस्त महसूस कर सकता है.

2. शरीर से जरूरी पोषक तत्व कम कर सकती है

कॉफी शरीर से कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को कम कर सकती है. यह आंतों में पोषक तत्वों को सही से अब्जॉर्ब नहीं होने देते और पेशाब के जरिए इन्हें बाहर निकालने में मदद करती है, खासकर तब जब कॉफी ज्यादा मात्रा में या खाने के तुरंत बाद पी जाए. इसका मुख्य कारण इसमें मौजूद कैफीन और पॉलीफेनॉल्स होते हैं.

3. हार्मोन और स्किन पर असर

कॉफी आपके हार्मोन और स्किन पर भी असर डाल सकती है. कॉफी स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ा देती है. इससे एडल्ट एक्ने की समस्या हो सकती है और स्किन की इलास्टिसिटी कम हो सकती है, जिससे स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है.

4. पीरियड्स पर असर

महिलाओं में ज्यादा कॉफी पीने से पीरियड्स साइकिल भी गड़बड़ा सकती है. लगातार कॉफी पीने से शरीर कोर्टिसोल पर ज्यादा निर्भर हो जाता है. इसके अलावा, कॉफी से घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होने की समस्या भी हो सकती है.

5. वजन बढ़ने का खतरा

हालांकि कॉफी को कम कैलोरी वाली ड्रिंक माना जाता है और यह वजन घटाने में मदद कर सकती है लेकिन ज्यादा मात्रा में पीने पर यह वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकती है. जहां एक कप कॉफी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ाती है, वहीं दिन में चार या उससे ज्यादा कप कॉफी पीने से बेली फैट और मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----