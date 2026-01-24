Broccoli vs Cauliflower: फूलगोभी या ब्रोकली, वजन घटाने और हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं?
Broccoli vs Cauliflower: फूलगोभी और ब्रोकली दोनों ही भले एक ही फैमली से आती हो लेकिन सेहत के मामले में दोनों के अपने अलग फायदे हैं. जहां ब्रोकली विटामिन C, K और फाइबर का पावरहाउस है, वहीं फूलगोभी लो-कार्ब डाइट के लिए एक हेल्दी ऑप्शन मानी जाती है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना खाने के लिए कौन सी सब्जी बेहतर है और क्यों.
फूलगोभी या ब्रोकली: वजन कंट्रोल करने और हेल्दी रहने के लिए रोजाना क्या खाएं? (Photo- pixabay & Getty Image)
फूलगोभी और ब्रोकली दोनों ही हेल्दी सब्जियां हैं और ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं. इनमें कैलोरी कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. सर्दियों में मिलने वाली फूलगोभी से सब्जी से लेकर पराठे तक कई तरह के डिश बनाई जाती हैं, वहीं ब्रोकली फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है. तो चलिए जानते हैं कि ब्रोकली और फूलगोभी में से कौन सी सब्जी ज्यादा फायदेमंद होती है.
न्यूट्रिशन के मामले में
एक कप कच्ची ब्रोकली में लगभग 30 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम शुगर, 29 मिलीग्राम सोडियम होता है. वहीं, एक कप कच्ची फूलगोभी में लगभग 27 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम शुगर, 2 ग्राम फाइबर, 32 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है.
ब्रोकली और फूलगोभी में फोलेट की मात्रा लगभग बराबर होती है. लेकिन विटामिन के मामले में ब्रोकली थोड़ा आगे है. फूलगोभी में विटामिन A बहुत कम होता है.
सेहत के मामले में कौन बेहतर है?
अगर दोनों सब्जियों के फर्क की बात करें तो ब्रोकली आंखों की सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसमें फूलगोभी की तुलना में विटामिन C और K ज्यादा होते हैं. ब्रोकली में फाइबर और पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं और इसमें विटामिन A भी पाया जाता है.
हालांकि, दोनों ही सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, बस इनके प्रकार अलग-अलग होते हैं. इसी वजह से इन्हें अक्सर एक ही ग्रुप में रखा जाता है. फूलगोभी में ग्लूकोसाइनोलेट्स जैसे खास एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं.
वजन कंट्रोल के लिए कौन ज्यादा हेल्दी है?
वजन कंट्रोल करने के लिए ब्रोकली और फूलगोभी दोनों ही बेहतरीन सब्जियां हैं. हालांकि, पोषण के मामले में ब्रोकली थोड़ा आगे मानी जाती है. इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो डाइजेशन को बेहतर करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इससे भूख कंट्रोल करने में मदद मिलती है. वहीं, फूलगोभी में भी कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है.
फिर रोजाना खाने के लिए क्या बेहतर है?
दोनों ही सब्जियां हेल्दी हैं. यह पूरी तरह आपकी डाइट और जरूरतों पर डिपेंड करता है. अगर आप ज्यादा विटामिन और फाइबर चाहते हैं तो ब्रोकली एक बेहतर ऑप्शन है. वहीं, अगर आप लो-कार्ब और कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं तो फूलगोभी आपके लिए ज्यादा सही हो सकती है.
नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.