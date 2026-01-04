Besan Chilla VS Wheat Roti: बेसन का चिल्ला या गेहूं की रोटी, वजन घटाने के लिए क्या खाएं?
Besan Chilla VS wheat Roti For Weight Loss: आज के दौर में जहां हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़ते वजन से परेशान है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या खाया जाए, जिससे शरीर को भरपूर पोषण भी मिले और वजन घटाने में भी मदद मिले. आज हम इस खबर में जानेंगे कि गेहूं की रोटी और बेसन चिल्ला में से वजन घटाने में कौन ज्यादा मददगार हो सकता है.
आज के दौर में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गया है. जब वजन घटाने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इसके लिए उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी या कम खाना पड़ेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. सिर्फ खाना छोड़ने से ही वजन कम नहीं होता, बल्कि सही खाना चुनना भी उतना ही जरूरी होता है. भारतीय घरों में गेहूं की रोटी रोज खाई जाती है, वहीं बेसन से बना चिल्ला आजकल काफी ट्रेंड में है और इसे हल्का व प्रोटीन से भरपूर ऑप्शन माना जाता है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि वजन घटाने के लिए रोटी और बेसन चिल्ला में से क्या बेहतर है और क्यों.
कैलोरी और न्यूट्रिशन
एक सामान्य गेहूं की रोटी में लगभग 70 से 100 कैलोरी होती हैं जो इसके साइज पर डिपेंड करती हैं और यह शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी देता है. वहीं, बेसन चिल्ले में लगभग 120 कैलोरी होती है लेकिन इसमें प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट भी होती है. वजन घटाने में कैलोरी के साथ-साथ पोषण की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है.
प्रोटीन की मात्रा
बेसन चिल्ला प्रोटीन से भरपूर होता है क्योंकि बेसन चने से बनता है. प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और मसल्स बनाने में मदद करता है जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. वहीं गेहूं की रोटी हेल्दी जरूर है लेकिन इसमें बेसन चिल्ले के मुकाबले प्रोटीन कम होता है.
लंबे समय तक कौन पेट भरा रखता है
पेट भरने के मामले में बेसन चिल्ला अक्सर बेहतर साबित होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है. चिल्ला खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है. वहीं रोटी हल्की होती है, इसलिए इसे दाल या सब्जी के साथ खाना बेहतर रहता है ताकि पेट लंबे समय तक भरा रहे.
फाइबर
साबुत गेहूं की रोटी में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है और बार-बार भूख लगने से बचाता है. वहीं, बेसन चिल्ले में भी फाइबर होता है लेकिन रोटी की तुलना में कम.
वजन घटाने के लिए क्या बेहतर है?
बेसन चिल्ला और गेहूं की रोटी, दोनों ही हेल्दी हैं. हालांकि, ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से बेसन चिल्ला वजन घटाने में थोड़ा ज्यादा मददगार हो सकता है. वहीं गेहूं की रोटी फाइबर और एनर्जी के मामले में बेहतर है. अगर आप हाई-प्रोटीन और पेट भरने वाला खाना चाहते हैं तो बेसन चिल्ला बेहतर है. अगर आप फाइबर और बैलेंस कार्ब्स वाला रोज का खाना चाहते हैं तो गेहूं की रोटी सही है. सबसे अच्छा तरीका है दोनों को अपनी डाइट में शामिल करें. नाश्ते या डिनर में चिल्ला और लंच में रोटी. इससे आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों का फायदा मिलेगा.