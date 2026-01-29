scorecardresearch
 
Chukandar Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में ट्राई करें चुकंदर का चीला, स्वाद और सेहत का है अनोखा संगम

Chukandar Chilla Recipe: अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो चुकंदर का चीला ट्राई कर सकते हैं. यह चील पेट भरने के साथ-साथ ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. इस खबर में आज हम आपको चुकंदर चीला के फायदे और इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

चुकंदर चीला हेल्थ भी टेस्ट भी (Photo- Getty Image)
अगर आप हेल्दी, टेस्टी और लो-फैट  वाला खाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो चुकंदर का चीला आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और यह टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. इसमें फाइबर, प्रोटीन और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
चुकंदर चीला बनाने के लिए आपको 2 मीडियम साइज चुकंदर, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 कप दही, 1 कप कटी मिक्स सब्जियां, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज, 1-2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च साथ ही स्वाद अनुसार नमक और  तेल या घी चाहिए.

चुकंदर चीला बनाने का तरीका
सबसे पहले सभी सब्जियों को धोकर काट लें. चुकंदर को कद्दूकस करें या छोटे टुकड़ों में काट लें और दही के साथ मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें. अब इसमें बेसन और सूजी मिलाएं और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि यह हल्का सा सेट हो जाए.

इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां, धनिया और सभी मसाले मिलाएं. अब एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें, थोड़ा तेल या घी डालें और बैटर (जो घोल तैयार किया है) का एक चम्मच डालकर चीला फैलाएं. दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. आपका चुकंदर चीला तैयार है जिसे आप हरी चटनी और चाय के साथ परोस सकते हैं.

चुकंदर चीला हेल्थ बेनिफिट्स
चुंकदर, बेसन, सूजी और सब्जियों से बना यह चीला काफी हेल्दी होता है. चुकंदर में मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यह आयरन से भी भरपूर होता है जो खून की कमी दूर करने और शरीर में एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है. वहीं चुकंदर चीला में डाला जाने वाला बेसन और सूजी प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मसल्स बनाने में मदद करते हैं. इस तरह चुकंदर का चीला सुबह के नाश्ते के लिए एक हेल्टी और टेस्टी ऑप्शन है जिसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है.

