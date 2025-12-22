Winter Joint Pain: सर्दियों में जोड़ों को जाम कर सकते हैं ये 5 फूड्स, दोगुना हो जाएगा आर्थराइटिस का दर्द, करें परहेज

सर्दियों का मौसम आते ही लोगों में गरम चाय, स्वादिष्ट पकवान और अपने-अपने पसंदीदा खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आम खाने की चीजें, जो हमें स्वादिष्ट लगती हैं, वो गठिया यानी Arthritis के दर्द को बढ़ा सकती हैं? गठिया एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों लोग परेशान हैं और इसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न हो जाती है.

यूं तो गठिया का इलाज करने में दवा और एक्सरसाइज मदद करती हैं, लेकिन आपके खाने-पीने की आदतें भी बहुत फर्क डाल सकती हैं. खासकर सर्दियों में, जब आप ज्यादा तैलीय और भारी खाने की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये जोड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द कम रहे, शरीर हल्का और फिट रहे और सर्दियों का मजा भी आप पूरी तरह से ले सकें, तो आपको जानना होगा कि कौन-सी 5 चीजें आपके गठिया को बढ़ा सकती हैं और उन्हें खाने से बचना चाहिए.



1. चीनी: ज्यादातर सभी को मीठा खाना पसंद होता है, लेकिन ज्यादा चीनी गठिया के दर्द को बढ़ा सकती है. जूस, मिठाई और पैक्ड स्नैक्स में छुपी चीनी भी असर डालती है. अगर आप चीनी कम कर दें तो जोड़ों की सूजन और अकड़न में आराम मिल सकता है.

2. वेजिटेबल ऑयल्स: सोयाबीन, कॉर्न और सनफ्लॉवर के तेल में ओमेगा-6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं. बहुत ज्यादा ओमेगा-6 लेने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है. इसलिए इनकी जगह ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा.

3. सफेद चावल: सफेद चावल और दूसरे रिफाइंड कार्ब्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं और जोड़ों में सूजन बढ़ा सकते हैं. इसके बजाय आप ब्राउन राइस, ओट्स या क्विनोआ जैसे हेल्दी ऑप्शंस चुन सकते हैं.

4. मिल्क शेक: फुल-फैट दूध और मिल्क शेक में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो कुछ लोगों में सूजन और दर्द बढ़ा सकता है. इसके बदले बादाम का दूध या लो-फैट डेयरी ऑप्शन इस्तेमाल करें.

5. बैंगन और कुछ सब्जियां: बैंगन, टमाटर, आलू और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां नाइटशेड फैमिली की होती हैं. कुछ लोगों में ये जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती हैं. अगर खाने के बाद दर्द बढ़ता है तो इनकी मात्रा कम करें.

गठिया का दर्द कम करने के लिए सिर्फ दवा और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि खाने का चुनाव भी बहुत मायने रखता है. चीनी, कुछ ऑयल्स, रिफाइंड कार्ब्स, फुल-फैट डेयरी और नाइटशेड सब्जियों को कम करें. इसके बजाय फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और ओमेगा-3 से भरपूर मछली अपनी डाइट में शामिल करें. इससे जोड़ों की सूजन कम होगी और दर्द में आराम मिलेगा.

