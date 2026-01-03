Anti Aging Diet: 60 की उम्र में भी रहेगी 30 वाली एनर्जी, आज ही डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स

उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे चाहकर भी रोका नहीं जा सकता. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है थकान, याददाश्त कमजोर होना और शरीर में सूजन जैसी समस्याएं आने लगती हैं. अच्छी बात यह है कि खान-पान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इन असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लेने से बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद मिल सकती है.

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी में एंथोसायनिन और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये शरीर में सूजन कम करने और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि जो बुजुर्ग रोजाना ब्लूबेरी खाते हैं उनकी याददाश्त बेहतर रहती है. रोजाना एक मुट्ठी ब्लूबेरी स्मूदी, दही या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं.



ड्राई फ्रूट्स

बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स में भरपूर पोषक तत्व और कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करने में मदद करते हैं. कई बड़ी रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनमें समय से पहले मौत का खतरा कम होता है. आप ड्राई फ्रूट्स को स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं.

फैटी फिश

सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होते हैं. ये शरीर की सूजन कम करने, दिमाग को तेज रखने और कोशिकाओं को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. रिसर्च बताती है कि जो लोग मछली ज्यादा खाते हैं, उनकी याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता उम्र के साथ बेहतर बनी रहती है.

ग्रीन टी

ग्रीन टी में कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं. कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ग्रीन टी पीने से बुजुर्गों में डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है. बेहतर हेल्थ के लिए हर दिन आप 2 से 3 कप ग्रीन टी पी सकते हैं.

शकरकंद

शकरकंद फाइबर, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. रिसर्च के मुताबिक, शकरकंद में बीटा-कैरोटीन, एंथोसायनिन और फ्लेवोनॉयड जैसे कंपाउंड होते हैं जो शरीर में सूजन कम करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. इसे आप उबालकर, भूनकर, स्टीम या मैश कर खा सकते हैं.

