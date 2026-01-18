प्रोटीन की कमी पूरी करेेंगे ये सुपरसीड्स, अंबानी परिवार के ट्रेनर ने बताया, सिर्फ 3 चम्मच में बनेगी फौलादी बॉडी!

Powerful Protein Source: वेट लॉस और मसल्स बनाने के लिए लोग अपनी डाइट में प्रोटीन फूड्स की मात्रा बढ़ा देते हैं. खासतौर पर जिम जाने वाले लोग जंक फूड को कम करके प्रोटीन की मात्रा अपनी डेली डाइट में बढ़ा देते हैं. जब भी प्रोटीन की बात आती है, लोग अंडे, पनीर, चिकन खाना शुरू कर देते हैं, इतना ही नहीं लोग प्रोटीन सप्लीमेंट का भी सहारा लेते हैं, जबकि हमारी रसोई में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोटीन सोर्स के तौर पर एकदम बेस्ट हैं.
सेलिब्रेटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने अनंत और नीता अंबानी को वेट लॉस करने में हेल्प कर चुके हैं, हाल ही में इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसे पावरफुल प्रोटीन सोर्स के बारे में बताया, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जबकि इसमें में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने भविष्य सिंधवानी के साथ एक पॉडकास्ट में प्रोटीन का एक ऐसा ऑप्शन बताया जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते.
इस दौरान विनोद अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने और आसान और रोजमर्रा के तरीकों के बारे में बात करते हुए कहा, 'आजकल लोग पूछते हैं कि उन्हें प्रोटीन कहां से मिल सकता है. प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वह है भांग के बीज'
उन्होंने बताया कि मैंने अधिकांश लोगों से इस बारे में बात की है और लोग इससे अनजान है. जबकि आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, मगर समय के साथ लोग इससे दूर होते चले गए.
चन्ना ने बताया कि भांग के बीज या हेम्प हार्ट्स के सिर्फ तीन चम्मच से आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, जबकि आपको दूसरे किसी प्रोटीन सोर्स से इतनी हाई गुणवत्ता में नहीं मिलेगा.
भांग के बीजों की चटनी
भांग के बीजों से बनी चटनी स्वाद में बेहद टेस्टी होती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ आसानी से खा सकते हैं.
भांग के लड्डू
कई लोग भांग के लड्डू भी खाते हैं. ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ज्यादा सेवन करने पर नशे का असर हो सकता है.
सलाद या दही में मिलाकर
भांग के बीजों को भूनकर सलाद या दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है. इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.
स्मूदी या शेक में मिलाकर
भांग के बीजों को आप अपनी हेल्दी स्मूदी या प्रोटीन शेक में मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा.
सलाह: भांग के बीज सीमित मात्रा में ही लें. खासतौर पर लड्डू या चटनी के रूप में सेवन करते समय संतुलन बनाए रखें, ताकि नशे का असर न हो.