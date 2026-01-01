'Happy New Year..', विराट कोहली ने शेयर की 2026 की पहली तस्वीर, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अनुष्का ने ढाया कहर, फैंस दे रहे बधाई

Virat Kohli Anushka Sharma New Year First Photo: दुनियाभर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और हर कोई अपने-अपने तरीके से नववर्ष की बधाई दे रहा है. मशहूर सेलिब्रेटी कपल विराट-अनुष्का ने भी बड़े जोश के साथ साल 2026 का वेलकम किया, कपल के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी जमकर इंटरनेट पर वायरल हुई थीं. अब क्रिकेटर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर नए साल पर पहली पोस्ट की है, जिसमें उनके साथ उनकी वाइफ और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी नजर आ रही हैं. कपल की फोटो सामने आते ही फैंस जमकर उस पर प्यार लुटा रहे हैं और कुछ मिनटों में ही पोस्ट को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

विराट-अनुष्का का न्यू ईयर लुक

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर अनुष्का संग अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों बिल्कुल पावर कपल वाइब दे रहे हैं. विराट और अनुष्का की यह फोटो न्यू ईयर पार्टी की लग रही है, जिसमें ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने एक्ट्रेस बहुत स्टनिंग लग रही हैं. विराट ने भी व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्लू कलर का कोर्ट और पैंट पहना हुआ है, जो उन पर काफी अच्छा लग रहा है.

अनुष्का शर्मा ने ब्लैक कलर शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिसमें नीचे की तरफ फेदर लगे हुए हैं और नेक पर जीप है. उनके परफेक्ट फिगर पर यह ड्रेस बहुत बेहतरीन लग रह है और अपने लुक को उन्होंने मैचिंग ब्लैक कलर के पर्स के साथ पूरा किया है. अनुष्का ने अपने बालों को हल्का कर्ल करके आगे तरफ कर रखा है और लाइट मेकअप में भी बहुत सुंदर लग रही हैं.

कपल को फैंस दे रही बधाई

विराट कोहली की हर पोस्ट चंद मिनटों में ही इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और साल 2026 की उनकी पहली पोस्ट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. फैंस अपने फेवरेट कपल को न्यू ईयर की बधाई दे रहे हैं तो कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'किंग को सरप्राइज देना बखूबी आता है. परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.', दूसरे यूजर ने लिखा, 'हैप्पी न्यू ईयर! मेरे पसंदीदा कपल में से एक ', एक और यूजर ने बोला, 'हैप्पी न्यू ईयर.'

