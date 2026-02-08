छह गज की साड़ी में श्लोका और लहंगे में राधिका, दिल जीत लेगा अंबानी बहुओं का रॉयल लुक, PHOTOS

Radhika and Shloka Ambani Looks: अंबानी परिवार की दोनों बहुएं राधिका और श्लोका अंबानी अपनी सादगी के साथ ही अपने रॉयल अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. कुछ समय पहले दोनों बहुओं को गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ट्रैडिशनल इंडियन कपड़ों में देखा गया जिससे देखकर लग रहा था कि वो किसी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचीं थीं. अंबानी बहुओं की फोटो जैसी ही सोशल मीडिया पर आईं, हर कोई उनके लुक की तारीफ करने लगा.

अंबानी बहुओं ने क्या पहना

राधिका और श्लोका को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया. राधिका इस दौरान स्टाइलिश ग्रे और पिंक कलर के लहंगे सेट में बहुत स्टाइलिश लग रही थीं. वहीं श्लोका पटोला साड़ी में बहुत एलिगेंट लग रही थीं.

राधिका ने इस दौरान ग्रे और पिंक कलर का भारी लहंगा सेट पहना था. इसका ब्लाउज काफी स्टाइलिश था और स्कर्ट ट्रैडिशनल टच दे रही थी.इसमें चमकदार मिरर वर्क, गोटा पट्टी एम्ब्रॉयडरी और सेक्विन का काम किया गया था.

राधिका ने पहना था सुंदर लहंगा सेट

स्लीवलेस ब्लाउज में V नेकलाइन, एक एसिमेट्रिक हेम और फिटेड सिलुएट था जबकि स्कर्ट में फ्लेयर, नाजुक एम्ब्रॉयडरी और पिंक टैसल टाई थे. उन्होंने इस आउटफिट को पिंक टॉप-हैंडल मिनी केली बैग, झुमके, कड़े, चोटी में बंधा मिरर वाली परांदा और एक स्टेटमेंट नेकलेस के साथ एक्सेसराइज किया था. इस लुक में वो बेहद सुंदर लग रही थीं.

श्लोका अंबानी ने पहनी पटोला साड़ी

श्लोका ने गोवा में फंक्शन में शामिल होने के लिए मोटिफ्स वाली हरे और लाल रंग की सिल्क पटोला साड़ी पहनी थी. उन्होंने इस साड़ी को मैचिंग हरे सिल्क ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था.

बड़ी अंबानी बहू ने छह गज की साड़ी को ट्रेडिशनल स्टाइल में पहना था. पल्लू को कंधे से एलिगेंट तरीके से खुला छोड़ा था. ब्लाउज की बात करें तो इसमें राउंड नेकलाइन, क्रॉप हेम और क्वार्टर-लेंथ स्लीव्स थीं.

पन्ने के नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और शानदार मेकअप के साथ उन्होंने अपनी स्टाइलिंग को कंप्लीट किया था. श्लोका ने अपने बालों को बीच की मांग निकालकर खुला छोड़ा था.

