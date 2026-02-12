scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीता अंबानी ने डायमंड-पर्ल नेकलेस पहन बिखेरा जलवा, भांजे के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में दिखाया 'महारानी' वाला अंदाज

अंबानी परिवार की लेडीज अपने फैशन गेम से हर फंक्शन में ही सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं. हाल ही में पूरी फैमिली मुकेश अंबानी की बहन के बेटे विक्रम सालगांवकर की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल हुआ था. जहां नीता अंबानी के शानदार लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा, आइए जानते हैं कि भांजे की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में वो क्या पहनकर पहुंची थीं.

Advertisement
X
नीता अंबानी रियल फैशन क्वीन हैं. (PHOTO:ITG)
नीता अंबानी रियल फैशन क्वीन हैं. (PHOTO:ITG)

Nita Ambani Royal Look: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बहन और धीरूभाई व कोकिलाबेन अंबानी की बेटी दीप्ति सालगांवकर के घर शादी की शहनाई बजी. दीप्ति और दत्ताराज सालगांवकर के बेटे में विक्रम सालगांवकर के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस शादी में राधिका, श्लोका से लेकर मुकेश अंबानी की बहनों के अलावा टीना अंबानी समेत कई बड़े दिग्गज शामिल हुई थे. मगर हमेशा ही तरह ही इस बार भी नीता अंबानी ने अपने लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली. 

नीता अंबानी ने लूटी लाइमलाइट

प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां पिंकी रेड्डी ने 12 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में नीता अंबानी, दीप्ति सालगांवकर, श्लोका मेहता की मां मोना मेहता, नीना कोठारी और टीना अंबानी साथ में नजर आ रही हैं. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा नीता अंबानी के शाही लुक की हो रही है.

शिफॉन साड़ी में नीता का रॉयल लुक

नीता ने अपने भांजे की प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए डार्क इंडिगो ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी चुनी थी. यह शिफॉन साड़ी गोल्ड फॉयल एम्ब्रॉयडरी, स्कैलप्ड बॉर्डर और सुनहरे धागों की बारीक कढ़ाई हो रखी है. साड़ी के साथ-साथ नीता का मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके लुक को सबसे हटकर और बेहतरीन बना रहा है. गुजराती स्टाइल में आगे की तरफ झरने की तरह गिरता हुआ पल्लू उनके लुक को खास बना है और उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था जो फिटेड डिजाइन का था.

सम्बंधित ख़बरें

how to choose fresh worm free cabbage
बिना काटे कैसे जानें गोभी के अंदर कीड़ा है? दुकानदार भी होगा हैरान
Chitrangda Singh Glowing skin secret (Photo: ITG)
इस कड़वे जूस से 50 की उम्र में चमकती है चित्रांगदा सिंह की स्किन
नाश्ते में झटपट बनाएं प्रोटीन से भरपूर पालक चीला, मिनटों में होगा तैयार (Photo-ITG)
नाश्ते में ट्राई करें पालक चीला, स्वाद और सेहत का है अनोखा संगम
Methi (Photo: ITG)
गर्मियों में भी लें मेथी का मजा! जानें 1 साल तक स्टोर करने के आसान टिप्स
Tricks to make soft gulab jamuns
क्या आपके गुलाब जामुन भी फट जाते हैं? इस तरीके से बनेंगे रुई जैसे सॉफ्ट और परफेक्ट
Advertisement

डायमंड जूलरी ने लुक में लगाए चार चांद

नीता अंबानी की साड़ियां हमेशा ही लोगों को इंप्रेस करती हैं, लेकिन इस बार उनकी साड़ी से ज्यादा लग्जरी जूलरी की चर्चा हो रही है. नीता अंबानी ने डायमंड और पर्ल से सजा एक खास सेट पहना था. इस सिंगल स्ट्रैंड नेकलेस में डायमंड से बने फूलों की डिजाइन और कई मोती लटके हुए थे. जो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स भी पहन रखे थे. उनके हाथ में एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी है, जिसमें एक मोती जड़ा हुआ है. इस हार को पहनकर नीता अंबानी किसी महारानी से कम नहीं लग रही हैं. 

ब्लू कलर की साड़ी में नीता अंबानी का एलीगेंट लुक
ब्लू कलर की साड़ी में नीता अंबानी का एलीगेंट लुक

मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट

अंबानी परिवार की हेड नीता का स्टाइल सबसे अलग और खास होता है, वो हर एक चीज का खास ध्यान रखती हैं. साड़ी और जूलरी के अलावा उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट होता है. इस बार भी उन्होंने उन्होंने ग्लॉसी मेकअप किया था और बालों को साइड पार्टिंग के साथ खुला रखा और सॉफ्ट वेव्स स्टाइल किया था. माथे पर ब्लू कलर की बिंदी लगाई थी, जो उनके लुक को और निखार रही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement