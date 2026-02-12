नीता अंबानी ने डायमंड-पर्ल नेकलेस पहन बिखेरा जलवा, भांजे के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में दिखाया 'महारानी' वाला अंदाज

Nita Ambani Royal Look: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बहन और धीरूभाई व कोकिलाबेन अंबानी की बेटी दीप्ति सालगांवकर के घर शादी की शहनाई बजी. दीप्ति और दत्ताराज सालगांवकर के बेटे में विक्रम सालगांवकर के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस शादी में राधिका, श्लोका से लेकर मुकेश अंबानी की बहनों के अलावा टीना अंबानी समेत कई बड़े दिग्गज शामिल हुई थे. मगर हमेशा ही तरह ही इस बार भी नीता अंबानी ने अपने लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली.

प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां पिंकी रेड्डी ने 12 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में नीता अंबानी, दीप्ति सालगांवकर, श्लोका मेहता की मां मोना मेहता, नीना कोठारी और टीना अंबानी साथ में नजर आ रही हैं. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा नीता अंबानी के शाही लुक की हो रही है.

शिफॉन साड़ी में नीता का रॉयल लुक

नीता ने अपने भांजे की प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए डार्क इंडिगो ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी चुनी थी. यह शिफॉन साड़ी गोल्ड फॉयल एम्ब्रॉयडरी, स्कैलप्ड बॉर्डर और सुनहरे धागों की बारीक कढ़ाई हो रखी है. साड़ी के साथ-साथ नीता का मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके लुक को सबसे हटकर और बेहतरीन बना रहा है. गुजराती स्टाइल में आगे की तरफ झरने की तरह गिरता हुआ पल्लू उनके लुक को खास बना है और उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था जो फिटेड डिजाइन का था.

डायमंड जूलरी ने लुक में लगाए चार चांद

नीता अंबानी की साड़ियां हमेशा ही लोगों को इंप्रेस करती हैं, लेकिन इस बार उनकी साड़ी से ज्यादा लग्जरी जूलरी की चर्चा हो रही है. नीता अंबानी ने डायमंड और पर्ल से सजा एक खास सेट पहना था. इस सिंगल स्ट्रैंड नेकलेस में डायमंड से बने फूलों की डिजाइन और कई मोती लटके हुए थे. जो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स भी पहन रखे थे. उनके हाथ में एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी है, जिसमें एक मोती जड़ा हुआ है. इस हार को पहनकर नीता अंबानी किसी महारानी से कम नहीं लग रही हैं.

ब्लू कलर की साड़ी में नीता अंबानी का एलीगेंट लुक

मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट

अंबानी परिवार की हेड नीता का स्टाइल सबसे अलग और खास होता है, वो हर एक चीज का खास ध्यान रखती हैं. साड़ी और जूलरी के अलावा उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी एकदम परफेक्ट होता है. इस बार भी उन्होंने उन्होंने ग्लॉसी मेकअप किया था और बालों को साइड पार्टिंग के साथ खुला रखा और सॉफ्ट वेव्स स्टाइल किया था. माथे पर ब्लू कलर की बिंदी लगाई थी, जो उनके लुक को और निखार रही थी.

