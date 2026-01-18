scorecardresearch
 
लाल साड़ी में दिखीं नवाज शरीफ के पोते की बेगम, PAK में मचा बवाल, मुगल काल से है कनेक्शन

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की शादी में दुल्हन शान्जे के लुक ने तहलका मचा दिया है. उन्होंने निकाह में भारतीय डिजाइनर तरुण ताहिलियानी की मुगल आर्ट वाली लाल साड़ी पहनी, जिसे देख लोगों को अनन्या पांडे की याद आ गई. जानिए पाकिस्तान में इस साड़ी पर क्यों मचा है बवाल.

जुनैद की ये दूसरी शादी है. (PHOTO:ITG)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है. इस रॉयल वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से लेकर भारत में यह शादी सुर्खियों में बनी हुई है. खास वजह दुल्हन का ट्रेडिशनल लुक बना है , जिसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी लोगों का ध्यान खींच लिया है. रॉयल वेडिंग की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर छा गईं, पाकिस्तान में तो दुल्हन का लुक देखने के बाद बवाल ही खड़ा हो गया है. 

 नवाज शरीफ के पोते की शादी के चर्चे

नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर के निकाह की चर्चे भारत में भी तेजी से हो रहे हैं, सियासत में नवाज शरीफ के खानदान का बड़ा नाम है.मुहम्मद जुनैद सफदर की मां पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ और पिता मुहम्मद सफदर अवान हैं. जुनैद ने अपने निकाह में क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहे थे. मगर उनकी दुल्हन के शादी के अवतार ने तो पूरे पाकिस्तान में भी गदर मचा दिया है, निकाह में लाल रंग की साड़ी में दुल्हन को देख लोग चौंक गए हैं. 

लाल रंग की साड़ी में दुल्हन बनीं शान्जे

आमतौर पर पाकिस्तान में दुल्हनें लहंगा या शरारा पहनती हैं, लेकिन इस शादी में दुल्हन ने भारतीय अंदाज की लाल साड़ी पहनकर सबको चौंका दिया. साड़ी पर सुनहरी कढ़ाई, भारी बॉर्डर और क्लासिक ब्राइडल ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी शाही बना दिया.हाथों में चूड़ियां और पारंपरिक मेकअप के साथ दुल्हन के अवतार में लाहौर की शान्जे अली रोहैल  बिल्कुल रॉयल ब्राइड नजर आ रही हैं. जुनैद की दुल्हन शान्जे ने निकाह के दौरान सिर पर लाल घूंघट ओढ़ा हुआ था और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था. 
 
शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने दुल्हन के लुक की जमकर तारीफ की, तो कुछ ने इसे भारतीय संस्कृति से प्रेरित बताया. कई पाकिस्तानी यूजर्स के लिए लाल साड़ी में दुल्हन का लुक थोड़ा अलग और चौंकाने वाला रहा, जिस वजह से वहां इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है.

अनन्या पांडे की क्यों आई याद

दिलचस्प बात यह है कि दुल्हन की लाल साड़ी देखने के बाद लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की याद आ गई है. क्योंकि कुछ समय पहले ही इस साड़ी में अनन्या पांडे ने फोटोशूट कराया था. नवाज शरीफ के पोते की दुल्हन का लुक ही इंडियन नहीं है, बल्कि उनकी शादी की साड़ी भी भारतीय डिजाइनर तरुण ताहिलियानी द्वारा डिजाइन की साड़ी है. तरुण के लिए अनन्या पांडे ने इस साड़ी को पहनकर फोटोशूट कराया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगी थीं. 

क्या है इस साड़ी की खासियत 

यह एक कशिदा साड़ी है, जिसमें ज्योमेट्रिक और फ्लोरल मोटिफ्स का बारीब काम हुआ है. साड़ी के बॉर्डर पर एप्लीक ट्यूल का एक कैनवास है, जिस पर बारीक मुगल फ्लोरल कढ़ाई हो रखी है. मुगल काल के दौरान इस फूलों वाली कढ़ाई का काफी चलन था. जामेवार से प्रेरित कशिदा वर्क से सजे ब्लाउज के साथ इस साड़ी की खूबसूरती दोगुना हो जाती है. 

