अनारकली में दिखीं नवाज शरीफ के नाती की बेगम; लाल साड़ी के बाद अब हेयरस्टाइल पर हुईं ट्रोल

Junaid Safdar-Shanzay Rohail Walima Look: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते और पंजाब की सीएम मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी 17 जून को लाहौर में हुई. पाकिस्तान की इस हाई-प्रोफाइल निकाह की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है. निकाह में जुनैद की दुल्हन शंजे ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे भारतीय डिजाइनर ने बनाया था.

भारतीय डिजानर के कपड़े पहनने पर पाकिस्तानी लोग बुरी तरह से पूर्व पीएम के परिवार पर भड़क गए और उनको सोशल मीडिया पर बुरी तरह से लताड़ा भी गया. निकाह में लाल रंग पहनने वाली नवाज शरीफ के पोते ही बेगम ने वलीमा में खास जोड़ा पहना, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर फैल रही है.

शंजे-जुनैद का शाही वलीमा

पाकिस्तान के सियासी गलियारों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बड़ा नाम है और उनके घर की शादी में पाकिस्तान के तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी के बाद शंजे-जुनैद के वलीमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें दोनों का रॉयल लुक बहुत ही शानदार लग रहा है.

शंजे ने पहना खूबसूरत अनारकली

शादी में शंजे ने लाल साड़ी पहनी थी, जिसकी वजह से उनकी जमकर ट्रोलिंग भी हुई थी, लेकिन अपने वलीमा पर उन्होंने एक खूबसूरत अनारकली पहना. वेडिंग रिसेप्शन के लिए जुनैद की बेगम ने खास पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के कलेक्शन से खूबसूरत अनारकली पहना था. अनारकली के साथ उन्होंने पीछे एक लंबी टेल अपने बालों से अटैच कर रखी थी, जो उनके इस लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था.

हेयरस्टाइल ने खींचा ध्यान

शंजे ने अपने संगीत से लेकर वलीमा तक अलग-अलग- डिजाइनर आउटफिट पहने थे, उनके लुक की खूब चर्चा भी हो रही है. लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा, वो उनका हेयरस्टाइल था. शंजे ने अपने संगीत, शादी और वलीमा तीनों में ही एक जैसा हेयरस्टाइल बनाया था. उन्होंने हर आउटफिट के साथ स्लीक बन बनाया हुआ था, जिसमें वो सुंदर भी लग रही थीं. लेकिन इस बात को लेकर लोग उनको काफी ट्रोल भी कर रहे हैं.

शंजे का हेयरस्टाइल एक जैसा (Photo: Instagram@saraidrees_)

शेरवानी में दिखें नवाज शरीफ के पोते

नवाज शरीफ के पोते जुनैद ने अपनी शादी में ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी और वलीमा में वो ग्रे कलर की शेरवानी पहने दिखे. ग्रे शेरवानी पर सफेद सलवार और ब्लैक जूते पहने वो बेहद हैंडसम लग रहे थे.

जुनैद सफदर की शादी की शेरवानी (Photo: Instagram@saraidrees_)

सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि जुनैद ने अपनी पहली और दूसरी दोनों ही शादी में एक ही ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी. सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं, खासतौर पर दुल्हन के भारतीय डिजाइनरों के आउटफिट पहनने को लेकर पाकिस्तान के लोग भड़के हुए हैं.

