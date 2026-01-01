लाखों की ड्रेस में अनुष्का शर्मा का जलवा.. विराट और फैमिली संग मनाया न्यू ईयर, ग्लैमरस लुक ने मचाई सनसनी!

नए साल के जश्न की शुरुआत बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेहद खास अंदाज में की. न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरों में अनुष्का शर्मा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. क्रिकेटर विराट कोहली के इंस्टाग्राम पोस्ट नए साल के जश्न की फोटोज शेयर की है, जिसमें वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं.

और पढ़ें

फेमस सेलिब्रेटी कपल विराट और अनुष्का की इन तस्वीरों ने आत ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और खासतौर पर कपल न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फोटोज में परफेक्ट कपल फैशन गोल्स देते दिख रहे हैं. खासकर लंबे समय के बाद अनुष्का का बोल्ड और ग्लैमरस लुक फैंस को देखने को मिला है. अनुष्का का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि फैशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं.

लाखों में है ड्रेस की कीमत

नए साल के जश्न में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लग रही थीं. फैमिली और फ्रेड्स के साथ कपल ने नए साल का जश्म मनाया और पार्टी से सामने आई फोटोज में अनुष्का शर्मा ने ब्रिटिश लग्जरी फैशन हाउस 16Arlington की क्रेप में मिशेल मिनी ड्रेस पहनी है, जिसकी कीमत करीबन 1 लाख 13 हजार 700 रुपये है.

Advertisement

फेदर ने ड्रेस को बनाया स्टाइलिश

अनुष्का ने जो मिनी ड्रेस पहनी है, वो बेहद क्लीन, शार्प और एलिगेंट डिजाइन में नजर आ रही है. क्रेप फैब्रिक की यह ड्रेस न सिर्फ कम्फर्टेबल है, बल्कि पार्टी और सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट चॉइस है. ड्रेस में लगा फेदर इसे स्टाइलिश और यूनिक टच दे रहा है. ब्लैक आउटफिट के साथ एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखते हुए अनुष्का ने लाइट मेकअप, सॉफ्ट हेयर और नैचुरल ग्लो के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया.

बैग ने लुक को दिया क्लासी टच

मिनी ड्रेस के साथ विराट की लेडी लव ने न्यूयॉर्क के फ्रेजा ब्रांड का ब्लैक जेन बैग कैरी किया है, जो उनके ओवरऑल लुक को क्लासी बना रहा है. इस बैग की कीमत लगभग 24 हजार 500 रुपये है. यही वजह है कि उनका यह लुक सिंपल होने के बावजूद बेहद रॉयल नजर आ रहा है.

विराट कोहली द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक भी देखने को मिली. एक तरफ जहां फैमिली माहौल और सादगी नजर आई, वहीं दूसरी ओर अनुष्का का ग्लैमरस अवतार फैंस का ध्यान खींच ले गया. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की और कई यूजर्स ने उनके लुक को परफेक्ट न्यू ईयर आउटफिट बताया है.

---- समाप्त ----