दिल्ली फ्लाइट में साथ दिखे तेजस्वी-अखिलेश, क्या बिहार में सुलझेगा सीट पर फंसा पेच?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब पटना से दिल्ली रवाना हुए तो उसी फ्लाइट में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी सवार थे. फ्लाइट में तेजस्वी और अखिलेश के बीच बातचीत की तस्वीर अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

एक ही फ्लाइट में दिखे तेजस्वी-अखिलेश (Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन के दो प्रमुख दलों राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच रविवार को एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है.

दरअसल, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, पटना से दिल्ली रवाना हुए. जिस फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली जा रहे थे, उसी विमान में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे और वो तेजस्वी यादव की बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए.

एक ही फ्लाइट में सवार आरजेडी- कांग्रेस नेता

फ्लाइट के अंदर की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह एक-दूसरे से मुस्कुराते हुए बातचीत करते नज़र आ रहे हैं. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच फिलहाल सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है.

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस 70 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी अपने कोटे से इतनी सीट देने के पक्ष में नहीं है. ऐसे में इस फ्लाइट मीटिंग को सियासी मैसेज के रूप में देखा जा रहा है कि बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं और महागठबंधन टूटने की अटकलों के बीच दोनों दल समन्वय साधने की कोशिश में हैं.

लालू भी पहुंच रहे दिल्ली, सीटों पर बनेगी बात?

रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य केवल पार्टी रणनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर भी चर्चा करना है. वहीं तेजस्वी यादव की दिल्ली में मौजूदगी को लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी नेतृत्व शीर्ष कांग्रेस नेताओं से सीधे संवाद स्थापित करना चाहता है.

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पटना और दिल्ली दोनों जगह पार्टी नेतृत्व के बीच सेतु की भूमिका निभा रहे हैं. फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय अगले कुछ दिनों में हो सकता है.
 

