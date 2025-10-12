लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली आएंगे, लैंड फॉर जॉब केस में कल राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना होंगे. बताया जा रहा है कि लालू परिवार की लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के लिए दिल्ली आ रहा है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और अब सोमवार को सीबीआई के विशेष जज अपना फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

सीबीआई की विशेष अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में 25 अगस्त 2025 को अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद अपना फैसला लिया था और इस मामले में 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी.

सभी पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश

इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसके चलते लालू, राबड़ी और तेजस्वी आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं. इस मामले में अन्य आरोपियों में RJD के कई करीबी सहयोगी और कथित बिचौलिये भी शामिल हैं.

वहीं, लैंड फॉर जॉब मामले में मई 2022 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बेटी मिशा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जांच में ये भी सामने आया कि कई जमीन, खासकर पटना में लालू परिवार के सदस्यों या उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं थीं.

Advertisement

बीजेपी का लालू परिवार पर हमला

लैंड फॉर जॉब केस ने बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर सियासी हलचल मचा रखी है. BJP और अन्य विपक्षी दल इसे लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत बताते हुए हमलावर हैं. बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर RJD और लालू परिवार पर निशाना साधा है, इसे वंशवादी भ्रष्टाचार का उदाहरण करार दिया है.

13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोगने का फैसला इस मामले में निर्णायक होगा. ये तय करेगा कि क्या लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपी दोषी हैं या नहीं, अगर दोषी पाए गए तो उनकी सजा का विवरण भी कोर्ट उसी दिन या बाद में तय कर सकता है. दूसरी ओर अगर बरी होते हैं तो ये RJD के लिए एक बड़ी राहत होगी.

क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला

दरअसल, लैंड फॉर जॉब घोटाला 2004-2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में रेल मंत्री थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में उम्मीदवारों से उनकी जमीन या संपत्ति को कम कीमत पर लालू परिवार के नाम करवाने का आरोप है. सीबीआई ने दावा किया कि लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों ने इस योजना के तहत कई लोगों को नौकरियां दीं और बदले में उनकी संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया.

Advertisement

---- समाप्त ----