scorecardresearch
 

Feedback

'पत्नी के कपड़ों और खाने पर तंज कसना क्रूरता नहीं', पति को बरी करते हुआ बोला बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार (8 अगस्त) को एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों पर दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि, "पत्नी के ठीक से कपड़े न पहनने या सही से खाना न बना पाने जैसी बातें कहना 'गंभीर क्रूरता' या उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- 498A का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है (Photo- ITG)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- 498A का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है (Photo- ITG)

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि, "बीवी के कपड़ों पर ताने मारना या खाना बनाने पर तंज कसना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत ‘गंभीर क्रूरता’ या ‘उत्पीड़न’ नहीं माना जा सकता है."

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और संजय ए. देशमुख की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, "जब रिश्ते बिगड़ते हैं, तो अक्सर आरोप बढ़ा-चढ़ाकर लगाए जाते हैं. यदि शादी से पहले सारी बातें स्पष्ट की गई थीं और आरोप सामान्य या कम गंभीर हैं, तो 498A की परिभाषा में यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी. ऐसे मामलों में पति और उसके परिवार को ट्रायल का सामना कराना कानून का दुरुपयोग है."

सम्बंधित ख़बरें

Bombay High Court
मेट्रो साइट से गिरी लोहे की रॉड ऑटो यात्री के सिर में घुसी, हाईकोर्ट ने BMC से मांगी निर्माण सुरक्षा रिपोर्ट 
आरती साठे की नियुक्ति पर विवाद
आरती साठे के जज बनने को लेकर विपक्ष का विरोध, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? 
BMC will send a new proposal to declare Savarkar Sadan as heritage
सावरकर सदन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर फिर से विचार, BMC भेजेगी नया प्रस्ताव 
Bombay HC
बॉम्बे HC ने ऑटो चालकों को लगाई फटकार, बाइक टैक्सियों के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इनकार 
Chahal On Divorce
Yuzvendra Chahal ने तलाक के बाद तोड़ी चुप्पी! 

धारा 498A क्या कहती है

आईपीसी की धारा 498-ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति की गई क्रूरता से संबंधित है. यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है. जमानत मिलना अधिकार नहीं है, और मामले को अदालत के बाहर सुलझाया नहीं जा सकता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'जब पति ने शक नहीं जताया तो...', बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया बच्चे का DNA टेस्ट कराने का आदेश

क्या है मामला

दंपति की शादी 24 मार्च 2022 को हुई थी. यह महिला की दूसरी शादी थी, जिसने 2013 में आपसी सहमति से अपने पहले पति को तलाक दे दिया था. महिला ने आरोप लगाया था कि शादी के डेढ़ महीने बाद ही उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया था, और उसके पति की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को उससे छिपाया गया था.

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में शामिल शादी से पहले की चैट से पता चलता है कि पति ने अपनी बीमारियों और दवाओं के बारे में बताया था. कोर्ट ने कहा कि महिला को शादी से पहले पति की बीमारी की जानकारी थी.

पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि दिवाली के आसपास ₹15 लाख की मांग फ्लैट खरीदने के लिए की गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर संदेह जताया, क्योंकि पति के पास पहले से ही अपना फ्लैट था. कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप "सामान्य प्रकृति" के थे, जो धारा 498-ए के तहत "क्रूरता" के अनुरूप नहीं थे.

यह भी पढ़ें: 'हर मामले में आपराधिक इतिहास लागू नहीं हो सकता', बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Advertisement

कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में महिला के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं था, और जांच अधिकारी ने पड़ोसियों से भी पूछताछ नहीं की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement