'आलोचना की भी एक सीमा होती है...', BJP के सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल कानून द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और निराधार आरोपों के जरिए राजनीति कर रहे हैं.

विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, 'यह पूरी तरह स्वीकार्य है कि विपक्ष हमारी आलोचना करे और हम भी विपक्ष की आलोचना करें. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है. आज विपक्ष उस सीमा को पार कर रहा है और कानून से मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है.' कर्नाटक भाजपा ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और अन्य मंत्रियों की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें 'लॉर्ड्स ऑफ स्कैम' बताया था.

बीजेपी के इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) शिकायत दर्ज कराए जाने के सवाल पर डीके शिवकुमार ने कहा, 'पार्टी ने यह कदम मजबूरी में उठाया है. मैंने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की ऐसी आलोचना न करें, जो कानून के दायरे में न आती हो. किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को इस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इसलिए हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा. अब कानून अपना काम करेगा.'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलोचना से डरने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन झूठे आरोपों और बेबुनियाद प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीके शिवकुमार ने कहा कि राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन उसे मर्यादित और तथ्यात्मक होना चाहिए. कांग्रेस कर्नाटक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें एक ‘ब्रांड’ के रूप में पेश किए जाने वाले पोस्ट को लेकर बीजेपी की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, 'उन्हें जो कहना है, कहने दीजिए. हमें अपने काम पर भरोसा है और जनता सब देख रही है.' उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार का काम विकास और सुशासन पर केंद्रित है और विपक्ष को भी नकारात्मक राजनीति के बजाय रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए.

