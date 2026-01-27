scorecardresearch
 
कर्नाटक कांग्रेस में रार! सिद्धारमैया के सामने लगे 'डीके-डीके' के नारे, CM ने मंच पर ही खोया आपा

यह घटना कांग्रेस द्वारा MNREGA से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई, जहां डिप्टी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन मिलता दिखाई दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (File Photo: PTI)
कर्नाटक कांग्रेस में चल रही सत्ता की खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर साफ नजर आई, जब बेंगलुरु में आयोजित एक विरोध रैली के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना आपा खो बैठे. यह घटना कांग्रेस द्वारा MNREGA से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई, जहां डिप्टी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन मिलता दिखाई दिया.

रैली के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंच से संबोधन देने के लिए आगे बढ़े, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने 'डीके… डीके' के नारे लगाने शुरू कर दिए. मंच से बार-बार अपील किए जाने के बावजूद नारेबाजी नहीं रुकी. इससे नाराज सिद्धारमैया ने मंच से ही कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस घटनाक्रम ने कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही अंदरूनी रस्साकशी को एक बार फिर उजागर कर दिया है. माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के समर्थकों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर असहजता लगातार बढ़ रही है. रैली में ‘डीके’ के नारों को शिवकुमार के प्रति जमीनी स्तर पर बढ़ते समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इससे पहले भी सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वे पार्टी हाईकमान के हर फैसले का सम्मान करेंगे और आपसी मतभेदों को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने देंगे. बावजूद इसके, रैली के दौरान हुआ यह वाकया बताता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अब मंचों और जनसभाओं तक पहुंच चुकी है.
 

