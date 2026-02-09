कांग्रेस विधायक की सिद्धारमैया के बेटे को नसीहत, बोले- 90 MLA चाहते हैं DK शिवकुमार बनें CM

कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है. कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी है. साथ ही, हुसैन ने खुले तौर पर मांग की है कि डीके शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.

इकबाल हुसैन ने कहा कि कांग्रेस एक लंबे इतिहास और अनुशासन वाली पार्टी है और सभी नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता द्वारा अपने पिता के नाम पर बार-बार बयान देना पार्टी की छवि और हाईकमान दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है. उन्होंने यतिंद्र सिद्धारमैया से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के बयान पार्टी सहयोगियों को उकसाने वाले हो सकते हैं और इससे अनावश्यक विवाद पैदा होता है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिता-पुत्र के बीच प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के सभी नेता इस मुद्दे को हाईकमान पर छोड़ चुके हैं और उसी से निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं.

इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 80 से 90 विधायक डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत है कि शिवकुमार को भी नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए. हालांकि कई विधायक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से बच रहे हैं ताकि पार्टी में किसी तरह का विवाद या भ्रम पैदा न हो.

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह खुले तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का मौका दिया जाए. हुसैन ने कहा कि वह लंबे समय से यह बात कहते आ रहे हैं और आज भी पूरे विश्वास और मजबूती के साथ इसे दोहरा रहे हैं.

