scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कांग्रेस विधायक की सिद्धारमैया के बेटे को नसीहत, बोले- 90 MLA चाहते हैं DK शिवकुमार बनें CM

कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी है. इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 80 से 90 विधायक डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं.

Advertisement
X
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (File Photo: PTI)
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (File Photo: PTI)

कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है. कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी है. साथ ही, हुसैन ने खुले तौर पर मांग की है कि डीके शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.

इकबाल हुसैन ने कहा कि कांग्रेस एक लंबे इतिहास और अनुशासन वाली पार्टी है और सभी नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता द्वारा अपने पिता के नाम पर बार-बार बयान देना पार्टी की छवि और हाईकमान दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है. उन्होंने यतिंद्र सिद्धारमैया से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के बयान पार्टी सहयोगियों को उकसाने वाले हो सकते हैं और इससे अनावश्यक विवाद पैदा होता है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिता-पुत्र के बीच प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के सभी नेता इस मुद्दे को हाईकमान पर छोड़ चुके हैं और उसी से निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Canadian Woman Sexual Harassment
विदेशी महिला, अर्धनग्न हालत और... बेंगलुरु के नामी होटल में मसाज थेरेपिस्ट की शर्मनाक हरकत!
Representative image
सोशल मीडिया पोस्ट पर ‘मैकेनिकल FIR’ पर लगाम, कर्नाटक पुलिस की नई गाइडलाइन जारी
बीदर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से घरेलू हिंसा की खौफनाक कहानी सामने आई (Photo: ITG)
वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर... पति के जुल्म से परेशान थी महिला, पंखे से लटकी मिली बॉडी
विजयापुर में क्रैश हुआ रेड बर्ड एविएशन का ट्रेनिंग विमान (Photo: ITG/ Sagay Raj)
विजयपुरा में ट्रेनिंग विमान क्रैश, दो लोग घायल
Siddaramaiah
Power Sharing फॉर्मूला तय था, DK समर्थक विधायक का दावा

इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 80 से 90 विधायक डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत है कि शिवकुमार को भी नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए. हालांकि कई विधायक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से बच रहे हैं ताकि पार्टी में किसी तरह का विवाद या भ्रम पैदा न हो.

Advertisement

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह खुले तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का मौका दिया जाए. हुसैन ने कहा कि वह लंबे समय से यह बात कहते आ रहे हैं और आज भी पूरे विश्वास और मजबूती के साथ इसे दोहरा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement