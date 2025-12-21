scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं और CM सिद्धारमैया भाइयों की तरह...', कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सवालों पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस में किसी भी तरह की अंदरूनी खींचतान से इनकार करते हुए कहा कि वह और मुख्यमंत्री पूरी तरह तालमेल के साथ भाइयों की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी में कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने केएन राजन्ना से मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि समर्थन जुटाने या मतभेद जैसी बातें मीडिया और विपक्ष की बनाई हुई हैं.

Advertisement
X
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार के मतभेदों को पूरी तरह खारिज किया है. (Photo: ITG)
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार के मतभेदों को पूरी तरह खारिज किया है. (Photo: ITG)

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेस नेता के साथ मतभेद की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह और मुख्यमंत्री आपस में भाइयों की तरह काम कर रहे हैं. सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या मुख्यमंत्री और मैं भाइयों की तरह काम नहीं कर रहे हैं? मेरा किसी भी कांग्रेस नेता से कोई मतभेद नहीं है.'

मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले लोगों से मुलाकात के सवाल पर, पूर्व मंत्री केएन राजन्ना से हुई भेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या सिर्फ राजन्ना मुख्यमंत्री के करीबी हैं? वह मेरे भी करीबी हैं. ऐसा कौन है जो उनके करीब नहीं है? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं. एसएम कृष्णा के समय मैंने ही राजन्ना को एपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया था. आप उनसे पूछ सकते हैं.'

'यह सब मीडिया और विपक्ष की बनाई हुई कहानी है'

सम्बंधित ख़बरें

मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं ने KPCC अध्यक्ष डीके शिवकुमार को बदलने की मांग की है
कर्नाटक कांग्रेस में फिर खींचतान! सिद्धारमैया समर्थकों ने की डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग
dk shivkumar siddharamaiah
'सिद्धारमैया CM हैं क्योंकि...', कर्नाटक में पावर शेयरिंग की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार
कर्नाटक में कम नहीं हो रही डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान
सिद्धारमैया कैंप के विधायकों की डिनर पार्टी, क्या कर्नाटक में फिर कुछ होने वाला है?
Karnataka Legislative Assembly passes Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill, 2025
कर्नाटक विधानसभा में BJP के भारी विरोध के बावजूद हेट स्पीच बिल पारित
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah
'मैं तबतक सीएम रहूंगा, जबतक...', कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए राजन्ना से मुलाकात की, शिवकुमार ने कहा, 'हम सहकर्मी हैं और उन्होंने मेरे साथ काम किया है. पिछले 16 साल में जब से मुख्यमंत्री पार्टी में आए हैं, क्या मेरे और उनके बीच कभी कोई मतभेद रहा है. यह सब मीडिया और विपक्ष की बनाई हुई कहानी है.'

Advertisement

'हम सब दोस्त और सहकर्मी हैं'

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं. हम सब दोस्त और सहकर्मी हैं. मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया है. मैंने सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी की है. राजन्ना हमारी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं. उनसे शिष्टाचार भेंट थी. कल ठीक से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मुलाकात की.'

'पार्टी में कोई भ्रम नहीं'

पार्टी में भ्रम दूर करने को लेकर वीआर सुदर्शन के मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा, 'मेरी जानकारी में पार्टी में कोई भ्रम नहीं है. यह सब बीजेपी और मीडिया की देन है. बीजेपी अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश कर रही है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK U19
    T20 World Cup 2026
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement