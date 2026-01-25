'डिप्टी CM का बदला लहजा', डीके शिवकुमार के बयान पर BJP नेता आर. अशोक का बड़ा दावा

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता आर अशोक ने एक एक्स पोस्ट में कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेदों की ओर इशारा किया है. उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की दावोस में की गई टिप्पणियों को राहुल गांधी के 'डेड इकोनॉमी' वाले बयान से टकराव बताते हुए, पार्टी में 'विभिन्न दिशाओं में बह रही हवाओं' की बात कही है.



दरअसल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम हाल ही में संपन्न हुआ दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीडिया को दिए इंटरव्यू में भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती पहुंच की तारीफ की थी.



डीके शिवकुमार के इसी बयान पर बीजेपी नेता आर. अशोक ने पलटवार किया है और उनके इस बयान को कांग्रेस के अंदर मतभेद करार दिया है. बीजेपी नेता ने राज्य के उपमुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, 'एक तरफ डीके शिवकुमार दावोस 2026 में खड़े होकर 'इंडिया इज राइजिंग' कह रहे हैं जो विश्व आर्थिक मंच पर वैश्विक नेताओं, निवेशकों और संस्थाओं द्वारा स्वीकार की जा रही बात से मेल खाती है तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी देश में 'डेड इकोनॉमी' का प्रचार कर रहे हैं.



अशोक ने सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक कांग्रेस में हवाएं अलग दिशा में बह रही हैं?



उन्होंने कहा कि ये महज जुबान की फिसला नहीं है, बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के एक धड़े की अलग दिशा और अलग लहजे की बात है.

और पढ़ें

Are the winds blowing in a different direction in Karnataka Congress?



On one hand, the Karnataka Congress Chief and DCM @DKShivakumar stands at #Davos2026 saying “India is Rising”, echoing exactly what global leaders, investors and institutions are acknowledging at the World… https://t.co/nz0CpZuP2B — R. Ashoka (@RAshokaBJP) January 22, 2026

कांग्रेस हाईकमान से नाखुश हैं शिवकुमार



अशोका के अनुसार, डीके शिवकुमार कांग्रेस हाईकमान से नाखुश हैं- सत्ता साझेदारी के वादों में देरी और उनकी प्राधिकार पर कटौती से उनकी धैर्य की परीक्षा हो रही है. अब उनका लहजा अधिक व्यावहारिक और वास्तविकता से जुड़ा लग रहा है, मानो वे राहुल गांधी को वही कह रहे हों जो राहुल सुनना नहीं चाहते.

'आज लहजा बदला है, कल...'



भाजपा नेता ने आगे कहा कि क्या डीके शिवकुमार दिल्ली (कांग्रेस आलाकमान) को याद दिला रहे हैं कि कर्नाटक की राजनीति दिल्ली के नारों से नहीं चल सकती? या फिर यह एक अप्रत्यक्ष संकेत है कि राहुल गांधी की निराशावादी सोच से कहीं अधिक जमीनी हकीकत मायने रखती है? जब किसी राज्य के कांग्रेस प्रमुख वैश्विक मंच पर पार्टी के केंद्रीय नारे का खंडन करते हैं तो ये कोई अचानक घटना या संयोग नहीं होता. ये एक स्पष्ट संदेश होता है.



अशोक ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज सिर्फ लहजे में बदलाव आया है, लेकिन कल ये तूफान बन सकता है. हालांकि, बीजेपी नेता के दावे पर कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीज खींचतान की खबरें सामने आई थीं. लेकिन बाद में दोनों नेताओं ने मतभेद की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि हमारे बीच सब ठीक है.

---- समाप्त ----