बेंगलुरु के मॉल में महिला से यौन उत्पीड़न, 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय गिरफ्तार

बेंगलुरु के मॉल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 27 साल के एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनोज चंद असम का रहने वाला है और एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करता था.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति और बच्चे के साथ 25 दिसंबर को मॉल गई थी. मॉल में काफी भीड़ थी क्योंकि लोग क्रिसमस मनाने आए थे. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला मॉल के अंदर एक बड़े क्रिसमस ट्री के पास खड़ी थी, तभी आरोपी ने शराब के नशे में उसे गलत तरीके से छुआ और भाग गया.

यह भी पढ़ें: ASI ने दिव्यांग महिला से की छेड़खानी, कॉलर पकड़कर थाने ले गए पुलिसवाले

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

महिला ने तुरंत अपने पति को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद त्योहारों के बीच सुरक्षा के लिए वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: छेड़खानी से परेशान किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास, 55 वर्षीय ई-रिक्शा चालक अरेस्ट

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया गया. साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----