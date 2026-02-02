scorecardresearch
 
वकील: तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? महिला का जवाब सुनकर हो जाएंगे हैरान, पढ़ें Viral Jokes

Hindi Jokes: हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> कर्मचारी: सर मैंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं करवाया, फिर भी मेरे अकाउंट में गैस की 200 रुपये सब्सिडी आ गई.
बॉस: वह सब्सिडी नहीं है, तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा है.

 

> छगन : मैं यहां नहीं रहूंगा! इतना छोटा सा कमरा.
ना तो कोई खिड़की है ओर ना बाथरूम! मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए.
वेटर : लेकिन सर ये तो…
छगन : नहीं-नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो!
वेटर  : अबे ऊपर रूम में तो चलिए, यह तो लिफ्ट है!

> बीवी ने प्यार से पति का सिर दबाते हुए पूछा- शादी से पहले कौन दबाता था?
पति बोला, शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था.
बीवी की बोलती हो गई बंद!


> वकील: तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई?
महिलाः जहर पीने से.
वकील: फिर ये चोट के निशान कैसे हैं?
महिला: पीने से मना कर रहे थे ना.

 

> राम ( टीचर से ) – मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था…
टीचर – बस यूं समझिए कि इतिहास अपने-आप को दोहरा रहा है…!

> लड़का :- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता. घर वाले नहीं मान रहे.
लड़की:- तुम्हारे घर में कौन-कौन है?
लड़का:- एक बीवी और 2 बच्चे.

 

> एक गरीब आदमी बोला: – ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी!
अचानक यमदूत आया और बोला: – तुम्हारी जान लेने आया हूं.
आदमी बोला: – लो अब ग़रीब आदमी मज़ाक भी नहीं कर सकता?

 

> गर्लफ्रेंड – मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया …
बॉयफ्रेंड – अरे वाह …कौन सी कंपनी का??
गर्लफ्रेंड – लावारिस !!!
लड़का बेहोश होते होते बचा …और बोला…..
अरे बेवकूफ लड़की... वो लावारिस नहीं lava iris hai ….

 

> एक बूढ़ी औरत ATM के पास गप्पू से बोली: बेटा मेरा बैलन्स चेक करना !
गप्पू ने उसे धक्का दे दिया, बूढ़ी औरत गिर गई !
गप्पू: आपका बैलन्स खराब है !

 

> पापा- कितनी फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया था.
बेटा – 7.9 का. 
पापा – अरे वाह बेटा, आजकल तो भूकंप भी तेरे नंबर से ज्यादा आने लगे.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
